El príncipe Carlos Felipe (41) y la princesa Sofía de Suecia publicaron, este domingo, la primera fotografía de su hijo recién nacido, el nuevo nieto del rey Carlos XVI Gustavo.

El nacimiento ocurrió el viernes en el Danderyd Hospital de Estocolmo, con lo que se unió a Alexander (4) y Gabriel (3), sus dos hermanos.

A través de una publicación en Instagram, la Casa Real sueca anunció que el nombre del pequeño es Julián Herbert Folke, que llevará el título de Príncipe aunque no de Su Alteza Real. Por su parte, también anunciaron que se convirtió, a su corta edad, en duque de Halland.

Esto, luego que en 2019, el Carlos XVI Gustavo firmara un dictamen en el que determinó que sus nietos, quienes no sean progenitores de su hija Victoria heredera al trono, no serán llamados Su Alteza Real con lo que no estarán obligados a cumplir labores de la Corona.

El pequeño, que se convirtió en el séptimo en la línea de sucesión de su abuelo Carlos XVI Gustavo -padre Carlos Felipe-, se une a Alexander (4) y Gabriel (3), sus dos hermanos.

“Estamos muy felices y agradecidos de poder dar la bienvenida a nuestro tercer hijo. La princesa Sofía y yo, y también sus dos hermanos, los príncipes Alexander y Gabriel, llevábamos tiempo esperando la llegada de este día. Ahora solo deseamos poder seguir conociendo a este nuevo miembro de la familia”, dijo el príncipe en un comunicado.

El anuncio del embarazo llegó en diciembre pasado, cuando la pareja emitió un comunicado en el que manifestaron que “estamos felices y emocionados, y esperamos dar la bienvenida a nuestro tercer hijo, un hermano para Alejandro y Gabriel, y una nueva incorporación a nuestra familia”.

Ambos contrajeron matrimonio en 2015, momento en que Sofía debió dejar atrás una vida muchos altos y bajos.

En 2004, la entonces modelo participó en el reality Paradise Hotel, donde un grupo de jóvenes solteros debían convivir en un hotel de lujo perdido en una selva tropical. Tras perder, en 2009 comenzó a ayudar a los niños más vulnerables en África, y viajó a Ghana para realizar trabajos voluntarios.

En este nuevo periodo fue cuando conoció a Carlos Felipe, tercero en la línea de sucesión al trono de Suecia. La pareja se vio por primera vez en un bar, donde el amor llegó casi de inmediato, por lo que no tardaron en iniciar un romance.

La nueva relación del joven se convirtió en un balde de agua fría para la monarquía, ya que no sólo se trataba de una plebeya que no contaba con la educación y cultura que ellos esperaba, sino que Sofía era una modelo con un pasado que tampoco era de su gusto.