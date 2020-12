Ha sido un año difícil, incluso para los más famosos.

Atrás han quedado las extensas alfombras rojas y entrevistas en el paseo de la fama que hoy se ha vuelto casi imposible de transitar debido a la pandemia.

Sus actuaciones o entregas de premio se han visto reducidas a plataformas digitales como Zoom, entre otras, como en la reciente entrega de los Emmy. Si no fuera por el carisma y creatividad de Jimmy Kimmel, la cita se hubiese vuelto una charla más, entre famosos, pero en fin una al estilo webinar.

Ahora los famosos tienen una idea de lo que significa estar tras bambalinas. Sin cámaras a su al rededor, como sus hermanos quienes, aunque poco conocidos, guardan parecidos evidentes con los rostros más famosos del cine y la televisión.

Veamos a algunos de estos.

Rihana, Rorrey y Rajad

Los hermanos Fenty, oriundos de Barbados, no imaginaron que su vida cambiaría con el talento de exportación, gracias a su hermana mayor Robyn Rihanna, desde la paradisiaca isla.

En efecto, la cantante, actriz, empresaria y filántropa tiene dos hermanos con quienes comparte más tiempo del que mundo -que la admira- se imagina.

Rorrey y Rajad tiene en sus respectivas cuentas de Instagram, fotografías junto a su famosa hermana. Y aunque no están verificadas como la de la cantante, ni poseen grandes números de seguidores, a la luz salta no solo el parecido, al menos entre Rihanna y Rajad, sino la admiración que sienten por ella y por su madre.

Otras publicaciones han sugerido el parecido entre Rihanna y Will Smith que bien podrían pasar como gemelos, pero Rihanna tiene sus genes bien expresados en su familia.

Las gemelas Olsen y su hermana Elizabeth

Desde que las hermanas Olsen saltaron a la fama siendo unas bebés, los reflectores han estado sobre ellas, aunque no estén actuando o produciendo una serie.

Las cámaras las persiguen desde los 9 meses de edad cuando ya actuaban en la famosa serie Full House.

Tres años después, llegaría otra integrante a la familia Olsen: Elizabeth.

Se trata de otra actriz y modelo, de 31 años, a quien los fanáticos del Universo Marvel conocen como Bruja Escarlata (o Wanda Maximoff). La artista además es la protagonista de la primera serie de Marvel para Disney+, Wandavision.

El cariño de las gemelas por sus hermanos es tal, que incluso nombraron su línea de ropa y bolsos en honor a ellos: Elizabeth & James.

En fotografías las gemelas lucen menores que Elizabeth, debido a su estatura, pero las fechas no mienten, como tampoco sus ganancias, precedidas por la fama que ha sonreído a las Mary-Kate y a Ashley.

Camerone y Chimene Diaz

No son gemelas, como las Olsen, pero cuando Cameron y Chimene posan para la cámara, es irrefutable su parecido e incluso la enorme similitud de sus gestos, los cuales son idénticos a los que la actriz ha realizado en las películas en las que cautiva a su público.

Chimene, sin embargo, no conoce de fama, más allá de sus apariciones junto a su hermana.

Por lo general, vive una vida de tranquilidad desde que decidió mantener su vida en privado.

Los sitios del espectáculo, cuando se han referido brevemente a ella, la describen como la hermana mayor (50 años) de Cameron y madre de dos niños.

Meghan y Samantha Markle

Unidas por lazos de sangre, separadas por la realeza.

Al menos así las dejan ver publicaciones que descubren relaciones (en buena o en mala) de los famosos y sus familias.

Meghan y su hermana Samantha, de 53 años, estarían distanciadas desde hace años. De hecho, esta última no recibió una invitación a la boda real que unió a la actriz con el principe Harry.

Viviendo en Florida, ofreció una entrevista al medio Acurrent Affair, que mostró a la mujer en silla de ruedas, en una casa derruida y con problemas económicos que le impiden salir a flote, como la enfermedad que la tiene inmovilizada.

“Yo puedo entender todo su mundo desde ‘Suits’ (la serie que la hizo saltar a la fama). Ella está ocupada en su vida social”, dice una acongojada Samantha a la reportera que la visitó en su vivienda en donde mostró fotografías junto a su hermana.

Las declaraciones salieron a la luz semanas antes de la boda entre Harry Meghan. Sin embargo, meses después, la mujer se mostró dispuesta a publicar detalles de la vida de Meghan, en un supuesto libro que saldría a la venta en los próximos meses.

Diego y Santiago Boneta

A mediados de este año, la revista People en Español difundió un artículo sobre Santiago Boneta, quien es ocho años menor que su hermano, el protagonista de la serie “Luis Miguel”.

“Soltero y un gran partido… ¡Así es el hermano de Diego Boneta!”, fue titulada la pieza con la que exponen a Sancho (su nombre de pila), como tratando de sacarlo del anonimato, al que él mismo joven parece impulsar.

Santiago no tiene intereses en la actuación y la música como su hermano Diego. Es más, está próximo a graduarse de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, donde cursa la última etapa de la carrera de Políticas Públicas con un certificado en Innovación y Empresariales.

No es famoso, no es actor, pero la referida revista le otorga un título de soltero codiciado, por ser parecido a Diego Boneta y un profesional que promete en su área de estudios.

Penélope y Mónica Cruz

Al ver los registros que la web ofrece sobre Penélope y Mónica, sabes por inercia que son hermanas, debido a su impresionante parecido.

Es cantante, bailarina, modelo y actriz, cuyo radio de espectro se limita a España, a diferencia de su hermana quien es conocida como la Musa de Almodovar, el afamado director que la descubrió e hizo saltar a la fama con producciones como “Todo sobre mi madre” y “Carne Trémula”, entre otros que la llevaron derecho a Hollywood.

El caso de su hermana menor es muy distinto, no solo en fama, sino que en discreción.

Mientras Penélope está habituada a las cámaras, hasta en los momentos más personales, Mónica se esmera en mantener un estilo de vida secreto, pese a que su carrera riñe con esa idea.

Nicole y Antonia Kidman

No llega ni a los 14 mil seguidores en Instagram. Pero, Antonia, la hermana de la también australiana actriz Nicole Kidman, se muestra como una mujer plena y feliz, a juzgar por las fotografías que comparte desde su cuenta.

Es madre de 6 niños y cuidadora de 3 hamsters, según se describe en su bio de la red social antes mencionada. Además, es conductora de TV y periodista activa en el medio local 9Honey, en el que escribe sobre estilo de vida para mujeres y famosos, como su hermana mayor.

Antonia, de 48 años, ha seguido cosechando logros en su vida profesional. El año pasado fue noticia debido a que Nicole la felicitó por haberse graduado de la escuela de leyes.

“Felicitaciones a mi querida hermana que se graduó con su título de abogada. Estudiar, criar a seis hijos y comenzar una nueva etapa en su carrera, y lo está haciendo todo con gracia y humildad”, fue la frase con que la protagonista de Moulin Rouge”, entre otros filmes, celebró el triunfo de su hermana menor.

Sandra y Gesine Bullock-Prado

Gesin tiene como hermana a la ganadora del Oscar de la Academia, Sandra Bullock.

Es un rostro relativamente conocido en la televisión estadounidense, pero no al nivel de su famosa hermana.

Es abogada, ex ejecutiva de cine y tiene habilidades para la pastelería. Fue precisamente eso último, lo que la llevó a destacar en el mundo culinario, el cual convirtió en su pasión, como lo es la actuación para su hermana Sandra.

La hermana menor en la familia Bullock ha escrito libros que coronan su faceta como diestra cocinera, entre estos, My Life From Scratch (también conocida como Confections of a Closet Master Baker) y otros dos libros de cocina, titulados: Sugar Baby y Pie It Forward.

Victoria Beckham y Louise Adams

Louise tiene 4 hijos y un gran parecido con su mediática hermana, quien fue mundialmente conocida como Posh Spice en el grupo británico Spice Girls.

Cuando niña, la hermana de Victoria Beckham era una de las actrices del programa de televisión infantil, conocido como Dramarama.

Poco después, esta integrante de la familia Adams se cansó de las audiciones y se dedicó a otras facetas como la moda, en otra similitud con la esposa de David Beckham.

Sin embargo, si para la eterna Posh es el glamour el que marca el paso de la mujer, para su hermana menor es la ropa “cheap” (barata), que pese a no ser de marcas exclusivas y con precios de farándula, puede ayudar a una mujer a lucir un estilo propio.

Por lo anterior, Louise dirige una tienda outlet, lejos de los establecimientos londinenses ostentosas y en un barrio modesto a las afueras de la urbe, el cual posee unos 20 mil habitantes.

Un estilo Chic vs Cheap, han descrito los medios europeos esas lejanas similitudes que comparten las hermanas Adams, además de su parecido físico. Incluso la han llamado de forma despectiva como “la hermana pobre”.