En línea con su rol como banca pública, BancoEstado junto al Gobierno dieron el vamos al Programa de Garantías Apoyo a la Vivienda, iniciativa que incentivará el acceso de las personas y/o familias a su primera vivienda por un valor de hasta UF 4.500, nueva o usada a través de una garantía estatal.

La iniciativa, enmarcada en el Fondo de Garantías Especiales (FOGAES), busca incentivar a las instituciones financieras a financiar más del 80% del valor de la vivienda.

Actualmente, muchas personas deben disponer de un 20% de pie para comprar su vivienda, lo cual es difícil de lograr. Gracias a este apoyo, el aporte de las familias podría llegar a ser de un 10%; y el 90% restante se financiará con un crédito hipotecario otorgado por la institución financiera.

Para acceder a este crédito hipotecario con FOGAES, las personas deben acercarse a la institución financiera de su preferencia y cumplir con los siguientes requisitos:

· Ser persona natural.

· Que el crédito sea para financiar una primera vivienda con la intención de habitarla (no ser propietario de una propiedad habitacional.

· Que el valor de la vivienda no supere las UF 4.500.

· No haber recibido ningún tipo de subsidio o beneficio estatal para el financiamiento de la vivienda.

· No estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos.

· Que no haya sido beneficiado anteriormente con la Garantía FOGAES Apoyo a la Vivienda.

· Cumplir con la evaluación crediticia propia de cada institución.