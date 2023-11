De los 3.886 reclamos contabilizados durante el primer semestre del año, la mayoría hacen referencia a la "Negativa a pagar el siniestro asegurado", seguido de "Problemas contractuales" y la "No reversa de cargos mal efectuados".

¿Dónde se centran la mayoría de reclamos relacionados a los seguros automotrices? Esta es la pregunta que buscaron responder desde el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), mediante una clasificación hecha con los datos ingresados durante el primer semestre del 2023.

En total contabilizaron 3.886 reclamos durante este período de tiempo, donde la mayoría hacen referencia a la “Negativa a pagar el siniestro asegurado”, representando un 43,8% del total.

Le siguen “Problemas contractuales” (13,7%) y la “No reversa de cargos mal efectuados” (5,2%). Del total de reclamos, un 50,35% fueron acogidos por las aseguradoras, contrario al 45,55%.

“El resto de los casos corresponde a otros cierres, entre ellos, las empresas no responden, el reclamo no corresponde o no existían antecedentes suficientes para su tramitación” detallaron desde el Sernac mediante un comunicado.

Sernac: Aseguradoras según desempeño

Además, se realizó una comparativa de las diversas compañías de seguros. Basándose en el tamaño de cada una, las con mejor desempeño fueron Reale, Consorcio Nacional y Mapfre, mientras que las con peor desempeño fueron Zenit, BCI Seguros Generales y Renta Nacional.

Tal como detalló el director nacional del Sernac, Andrés Herrera, “actualmente el mercado de los seguros es muy competitivo y cada vez más consumidores acceden a ellos, por lo que es relevante que las empresas eleven sus estándares de calidad de servicio para que los usuarios, al momento de necesitarlos, tengan todas las facilidades y no se encuentren con trabas y problemas”.

El encargado del Servicio destacó que al momento de firmar el contrato, la póliza debe contener las condiciones relevantes del acuerdo, como el costo o prima, la cobertura (monto comprometido), restricciones o factores no cubiertos y el deducible (cantidad de dinero que no cubre la póliza), entre otros aspectos, los cuales ser enviados al cliente luego de contratar el seguro.