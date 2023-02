El presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, informó este miércoles al Directorio Ejecutivo del organismo su intención de dejar el cargo hacia el 30 de junio próximo.

“Esta tarde me reuní con el Directorio Ejecutivo del grupo del Banco Mundial y les informé de mi intención de marcharme hacia el 30 de junio de este año fiscal. Ha sido un honor y privilegio servir como presidente del Banco Mundial”, escribió Malpass en su cuenta de Twitter.

This afternoon, I met with the @WorldBank Group’s Board of Directors and informed them of my intention to step down by the end of our June 30 fiscal year.

It has been an honor & privilege to serve as World Bank President. I have written more on @LinkedIn: https://t.co/ZGtTjh4BpL

— David Malpass (@DavidMalpassWBG) February 15, 2023