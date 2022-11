El ministro de Hacienda, Mario Marcel, participó del Encuentro Regional de Empresas Región del Bío Bío 2022 (Erede), organizado por el Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade).

Se trata de la segunda jornada del foro: “Recalculando, una oportunidad para repensar la ruta”, la cual se llevó a cabo en Concepción.

En la instancia, el secretario de Estado dijo que “llevamos meses con analistas y titulares que nos asustan con la recesión y el colapso económico que viene. Pero en estricto rigor el ajuste económico ha ocurrido este año”.

“Y si hoy no estamos viviendo un colapso económico, no es que venga mañana, sino es que no ocurrió”, añadió Marcel durante el encuentro.

El líder de la billetera fiscal señaló que “lo más probable es que terminemos el año con una inflación más cerca del 12% y veamos una caída en todo 2023. Probablemente en abril vamos a estar en un dígito y cerrando el año cerca del 4%. Podemos empezar a ver la luz al final del túnel”.

El evento, que contó con la conducción del periodista Amaro Gómez-Pablos, reunió a diferentes personalidades del mundo político, empresarial y social para exponer sobre temas trascendentales para el país y encontrar consensos con miras en el futuro.

Además de Marcel, dentro los invitados que expusieron durante esta segunda jornada se encuentran la vicepresidenta de Irade, Mónica Álvarez; y el asesor de la ONU en Desarrollo Sostenible, el economista Jeffrey Sachs.

Recordemos que la OCDE publicó su informe anual sobre ingresos fiscales, donde situó a Chile como el segundo país con más incremento de la presión fiscal; en concreto 2,8 puntos más que el año anterior, hasta el 22,2 % del Producto Interno Bruto (PIB).