Pasado el mediodía de este jueves usuarios reportaron problemas de acceso a los servicios web de tres bancos.

En detalle BancoEstado, Scotiabank Chile y, eventualmente, Santander evidenciaron fallas e intermitencias de acceso tanto en sus sitios web como aplicaciones móviles.

BancoEstado comentó a BioBioChile que el problema radicó ante inconvenientes presentados por un proveedor internacional.

Desde Scotiabank Chile, a través de su cuenta de Twitter, respondieron a algunos usuarios que se quejaron por la situación. Les indicaron que “en este momento presentamos incidencias, no podrás ingresar a nuestras plataformas, lamentamos los inconvenientes”.

Santander, en tanto, no comunicó datos al respecto. Auditores de La Radio, no obstante, expresaron que no podían ingresar a las plataformas de clientes.

Ya después de las 13:10 horas, los servicios comenzaron a restablecerse.

Cabe precisar que este jueves diversos sitios web tuvieron caídas y fallas en su servicio a nivel global.

Páginas como PlayStation Network, Steam, Mercado Libre y sitios de entidades financieras resultaron afectados.

Conforme al portal Down Detector, informes arrojaron que la interrupción generalizada se debió a un problema de DNS de Akamai, proveedor de redes de contenido con presencia en gran parte del mundo.