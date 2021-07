Este jueves diversos sitios web han registrado caídas y fallas en su servicio a nivel global.

Tal como se puede apreciar en Down Detector, páginas como PlayStation Network, Steam, Mercado Libre y sitios de entidades financieras presentan inconvenientes.

El citado portal explica que los informes arrojan que la interrupción generalizada se debe a un problema de DNS de Akamai, proveedor de redes de contenido con presencia en gran parte del mundo.

“Akamai está experimentando una interrupción del servicio. Estamos investigando activamente el problema y proporcionaremos una actualización en 30 minutos”, señaló la firma en sus redes sociales.

Akamai is experiencing a service disruption. We are actively investigating the issue and will provide an update in 30 minutes.

— Akamai Technologies (@Akamai) July 22, 2021