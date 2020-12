La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados sesionará el martes para iniciar la votación en general y particular del proyecto de segundo retiro del 10% de los fondos de AFP, iniciativa patrocinada por el Gobierno.

La instancia inició la tramitación en cuestión la tarde de este lunes y, por ejemplo, alcanzó a discutir el retiro de fondos para enfermos terminales.

El principal punto de conflicto que se avizora es el cobro de impuestos a quienes decidan retirar una porción de sus cuentas de capitalización y que tengan rentas superiores a los $688 mil, transacción que será gravada.

El proyecto de la diputada Pamela Jiles (PH) garantizaba la universalidad del beneficio, eximiendo del pago de impuestos a todos los interesados sin importar su tramo de sueldo. Sin embargo, esa iniciativa fue rechazada en el Senado.

En el debate de esta jornada se advirtieron luces de unión y deseos de negociar entre los parlamentarios de oposición y oficialismo, incluso de la UDI.

No obstante, el único que falta por manifestar una postura así es el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

El jefe de la billetera pública recordó que este proyecto se basa en la norma general y por ende es de toda justicia que se aplique cobro de impuestos.

En su segundo trámite constitucional, esta medida debe estar lista el jueves 3 de diciembre para que los dineros estén disponibles antes de Navidad.

No obstante, si se ingresa alguna indicación relacionada a materia tributaria la idea terminaría siendo inadmisible, ya que ese tema es de potestad exclusiva del Presidente.

Lo que podría ocurrir es convencer al Gobierno que patrocine una enmienda y así se alcance algún consenso a modo que el proyecto no sea inconstitucional si se quiere eximir de impuesto a los tramos salariales más bajos, siempre y cuando el Ejecutivo se abra a negociar la materia. No obstante, hasta el momento eso no ha ocurrido.

Aunque el secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, está dispuesto a esta idea, todo depende finalmente de Briones.

RD, RN y UDI unidos

“Le sugiero que podamos evaluar la posibilidad que los ingresos más altos de los ocho tramos del impuesto a la renta sean los que tributen y no que tenga la regla general que establece hoy que podrían tributar todos menos el primero”, dijo en la comisión la diputada Natalia Castillo (RD).

“Yo estoy disponible a que hagamos un gran acuerdo en la Comisión de Trabajo, que podamos eximir del pago de tributos hasta el segundo tramo, vale decir hasta $1.530.000”, comentó por su parte Ramón Barros (UDI).

En tanto, el diputado Francisco Eguiguren (RN) aumentó el piso para aplicar impuesto y fue por los $2,5 millones.

“Yo entiendo que tengan que tributar (las rentas más altas) porque es de justicia tributaria hacerlo. Sin embargo, hay también una justicia social y si queremos preocuparnos e ir al espíritu de este proyecto, bueno, tengamos justicia social con todos aquellos que hoy día lo han pasado mal”, señaló.