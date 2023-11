Bochorno en Las Vegas: cancelan primeros entrenamientos libres... por una tapa de alcantarilla suelta

La Fórmula 1 canceló, este jueves, los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas (EE.UU.) por una tapa de alcantarilla en la pista que provocó que el Ferrari de Carlos Sainz se detuviera.

El piloto español, que saltó por encima de esa tapa de alcantarilla suelta o elevada como si superara un bache o algún tipo de obstáculo, salió ileso y sin ningún problema del incidente pero su monoplaza tuvo que ser remolcado.

Estos primeros entrenamientos libres fueron cancelados cuando no se llevaba ni media hora de pruebas en la pista de la ciudad del juego.

Sainz circulaba por una recta cuando, tal y como se vio en la retransmisión de los entrenamientos por televisión, pasó por encima de algo en la pista. El coche saltó y un fuerte ruido se pudo percibir por televisión.

The moment Carlos Sainz hit a drain cover on the Las Vegas strip, causing FP1 to be cancelled 👀 pic.twitter.com/KIMbuZoteY

— ESPN F1 (@ESPNF1) November 17, 2023