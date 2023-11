"No voy a fingir": un ácido Verstappen le da duro a GP de Las Vegas y afirma sentirse como un "payaso"

El hombre fuerte de Red Bull no ocultó su descontento con el circuito y con los numerosos actos que rodean el evento ‘tuerca’ en la ‘ciudad del juego y de las luces’.

El neerlandés Max Verstappen, tricampeón del mundo de la Fórmula 1, mostró su lado más áspero a la hora de referirse al Gran Premio de Las Vegas, Estados Unidos, a disputarse este domingo 19 de noviembre.

El hombre fuerte de Red Bull no ocultó su descontento con el circuito y con los numerosos actos que rodean el evento ‘tuerca’ en la ‘ciudad del juego y de las luces’.

De entrada, ‘Super Max’ fue ácido a la hora de referirse a la ceremonia de apertura, en la que subieron a los pilotos a unas plataformas en la recta principal.

“Por mí, se podrían saltar este tipo de cosas, tengo cero interés. Estar aquí arriba… pareces un payaso, este GP es 99% espectáculo y 1% deporte. No tengo ningún problema con esta carrera, pero tampoco es mi problema”, indicó sin anestesia.

En cuanto al circuito, Verstappen indicó que “no es muy interesante y sólo quiero hacerlo lo mejor que pueda. En realidad, no es lo mío. Si me gusta o no, no depende de mí, pero no voy a fingir”.

Y fue más allá. “Para ser sincero, no me produce demasiadas emociones (este GP). Solo quiero centrarme en el aspecto del rendimiento y no me gustan todas las cosas que hay a mi alrededor. Sé que son parte de ello, pero no me interesa”, agregó.

Para cerrar, el campeón del mundo en 2021, 2022 y 2023 aclaró que “me gusta estar en Las Vegas, pero no tanto para correr”.

