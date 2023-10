No solo gana Tänak: los Rosselot y paraguayo Domínguez lideran otras categorías en el WRC de Chile

El WRC de Chile ha tenido de todo en la jornada sabatina: conoce acá los líderes de cada categoría.

La temida segunda etapa del Rally Chile Biobío 2023 correspondiente a la 11ª fecha válida del WRC, con sus exigentes tramos en Chivilingo, Río Lía y María de las Cruces, respondió a sus credenciales aportando una jornada llena de cambios de guión que no dio respiro en ningún momento.

El cielo soleado y las altas temperaturas que azotaron a buena parte de la Región del Bío Bío provocaron infinidad de problemas en la conservación de la vida útil de los neumáticos, una tendencia traducida en un sinnúmero de pinchazos que afectaron a pilotos ilustres, entre ellos al actual campeón mundial y líder del ranking Kalle Rovanpera y también a su escolta y coequipo en Toyota Elfyn Evans.

Buena parte de los protagonistas sufrieron con los ásperos caminos del sur de nuestro país, sin embargo, uno que se mantuvo ajeno a todo drama fue Ott Tanak, quien potenció su buen cometido de la primera etapa al ganar 4 de los 6 tramos cronometrados durante el día sábado, para así ampliar a 58.3 segundos su ventaja en la clasificación general sobre el finlandés Teemu Suninen (Hyundai).

Thierry Neuville (Hyundai) y los pilotos de Toyota Elfyn Evans y Kalle Rovanpera completaron el top 5, en una tabla de posiciones que anotó el dramático abandono de Alberto Heller. El actual campeón nacional de rally, quien había avanzado al séptimo lugar de la general tras el retraso de su coequipo Grégoire Munster, debió retirarse en plena vía de acceso al Parque de Asistencia a raíz de problemas en el terminal de dirección de su Ford Puma, que había resultado dañado en el último tramo del día en María de Las Cruces.

“En la última especial le pegamos a una piedra y torcimos un poco la dirección. Si bien terminamos el tramo, el auto no aguantó más al llegar al Parque de Asistencia. Fue un sábado difícil, nos trompeamos en varias ocasiones, pero me quedo con la satisfacción que en la especial de Chivilingo marqué el mejor tiempo de todos los participantes en uno de los split (sectores) del recorrido”, afirmó Alberto Heller, quien reenganchará la última jornada con la intención de seguir acumulando experiencia en la categoría principal del WRC.

Team Rosselot, estrellas en el Bío Bío

Entre los pilotos que toman parte de la 6ª fecha puntuable por el COPEC RallyMobil, nadie interpretó de mejor forma la difícil ecuación entre acelerar a fondo y cuidar neumáticos que Emilio Rosselot.

El viñamarino superó al líder de la primera etapa, Emilio Fernández, y paso a paso fue construyendo un colchón de ventaja hasta culminar la jornada de sábado en la cima del clasificador de la serie RC2 Pro con 55.8 segundos de ventaja sobre Pedro Heller, quien remató segundo por delante de un Jorge Martínez, que se encontró sobre el final del día con la tercera plaza luego del postrero abandono de Emilio Fernández por rotura en el radiador de su Skoda Fabia.

“Esta es la carrera más importante de mi vida y la estoy disfrutando al máximo. En la mañana tomé riesgos y me dio buenos resultados. Siempre me he sentido cómodo en el Bío Bío, y en esta ocasión todo ha funcionado a la perfección. Espero seguir en esa misma senda mañana”, expresó un exultante Emilio Rosselot en su regreso al Parque de Asistencia.

La feliz etapa sabatina del equipo Rosselot no terminó ahí, ya que Tadeo Rosselot prolongó las alegrías del team de la Quinta Región al adjudicarse la categoría Rally 4. El viñamarino fue escoltado por el penquista Mario Parra y el español Luis Martínez.

En la RC3, en tanto, por ahora el líder provisional es el binomio del paraguayo Diego Domínguez y su navegante español Rogelio Peñate.

El guaraní y su compañero superan, por ahora, por un poco más de 3 minutos a la dupla del peruano Eduardo Castro y el argentino Fernando Mussano. Este domingo se define todo.