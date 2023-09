Inspector Tänak: la exhaustiva revisión del piloto tras pinchazos de Rovanperä y Evans en WRC en Chile

Ott Tänak se encuentra siendo el gran protagonista del WRC en Chile, luego de instalarse a la cabeza de la fecha en Sudamérica y no soltar la cima en los 3 días de competencia.

Los senderos forestales del sur del país parecen adaptarse a la agresiva forma en la que maneja el estonio de 35 años, quien por ahora se encamina hacia el titulo.

Así también, Tanäk protagonizó icónica situación que fue registrada por el medio Dirtfish, medio que sigue de cerca los detalles del Campeonato Mundial de Rally y que se encuentra en la ruta acompañando los pormenores de los pilotos.

En el registro, se ve al piloto de M-Sport de Ford y líder momentáneo de WRC en Chile, bajar del auto y mirar el doble pinchazo del team Toyota Gazoo Racing en los autos de Kalle Rovanperä y de Elfyn Evans, quienes estaban reparando los neumáticos en el momento que Tänak apareció en escena.

El oriundo de Kärla en Estonia, descendió de su Ford Puma para mirar los Toyotas de sus rivales y luego de una exhaustiva inspección, Tänak se sorprendió de ver como finalizaron el tramo Rovanperä y Evans.

Inspector Tänak 🕵🏼‍♂️

A HUGE difference in tyre wear between Evans and our rally leader 🛞

A HUGE difference in tyre wear between Evans and our rally leader

— DirtFish (@DirtFishRally) September 30, 2023