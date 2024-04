No serán solo los colores: Ferrari cambiará su nombre con la llegada de un poderoso patrocinador

Ferrari está remeciendo toda la historia que han cosechado a lo largo de su participación en la Fórmula 1. Han sido 74 años en donde la mítica ‘Scuderia’ ha sido parte del legado del ‘Gran Circo’, sin embargo, eso podría estar a punto de cambiar, ya que la llegada de un nuevo patrocinador remecerá todo el legado de los de Maranello.

El aterrizaje de la reconocida y poderosa marca mundial HP, mezclará el nombre con la franquicia italiana y ahora, el ‘Cavallino Rampante’ pasará a llamarse Scuderia Ferrari HP, todo a partir del GP de Miami.

Esto llega en conjunto con el cambio de color que tendrá la ‘Scuderia’ en suelo estadounidense, donde llevarán los colores Azzuro La Plata y Azzurro Dino.

La marca del gigante tecnológico estará presente en los monoplazas, los trajes de Carlos Sainz y Charles Leclerc, además de la F1 Academy y en el equipo de eSports de la ‘Scuderia’, así también como en los perfiles de redes sociales del equipo.

El CEO de Ferrari, Benedetto Vigna, comentó sobre la llegada del nuevo patrocinador que “nuestro fundador nos transmitió su continua voluntad de progreso”.

“De ahí nace nuestro afán por innovar en la carretera y en la pista, así como nuestro compromiso con un futuro sostenible, desde la neutralidad de carbono hasta la educación de las nuevas generaciones”, indicó en conferencia de prensa.

“En HP hemos encontrado los mismos valores, lo que la convierte en un socio ideal. Estamos deseando iniciar nuestra colaboración y afrontar juntos nuevas oportunidades y retos”, deslizó.

Un nuevo cambio que sorprende en el mundo de la Fórmula 1 y que llega para modificar el nombre de una escudería que es sinonimo de velocidad, historia y compromiso con la mejor categoría de motor del mundo.

El cambio de nombre ya es un hecho, mientras que la modificación de colores se verá reflejado cuando arranque la semana de competencia en el GP de Miami que tendrá su carrera principal el domingo 5 de mayo.

It all starts in the garage, where we dare to dream and achieve. Today, @HP and @ScuderiaFerrari announce their historic title partnership.

We are thrilled to embark on a journey to empower people through technology and innovation and create meaningful connections worldwide 🏁… pic.twitter.com/X2b0GfiNrk

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 24, 2024