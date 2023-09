Javiera Román y el fuerte accidente en el WRC de Chile: "No puedo tener miedo, ni impactarme, nada"

Martin Scuncio y Javiera Román protagonizaron un fuerte accidente este sábado en el WRC de Chile. La navegante entregó detalles a BioBioChile de lo ocurrido.

Pincharon neumático, se dieron tres vueltas y acabaron volcados. El binomio de Martin Scuncio y Javiera Román debió despedirse este sábado del WRC de Chile.

El fuerte accidente sacó a la dupla de competencia en la novena especial, correspondiente a María Los Cruces. Una triste despedida para dos penquistas en casa.

“Lamentablemente hoy teníamos un gran desgaste en los neumáticos. Era un piso que nos demandaba muchísimo uso. Por lo tanto llegamos a ese tramo con neumáticos muy gastados atrás, y entre eso se generó un pinchazo”, explicó la navegante a BioBioChile.

“El neumático en sí no es que se pinche y se desinfle, sino que se empiezan a abrir los alambres, y se desmonta. Entonces con Martín no quisimos aflojar. Veníamos a fondo y bueno, nada, no resultó muy bien, Terminamos volcados. Lamentablemente son cosas que pasan en el rally, y ahora hay que darle no mas”, complementó.

Román, además, se refirió a su demora en abandonar el coche. “No podía salir del auto, por la posición en la que estábamos. Además yo tenía que responder a las señales de seguridad que nos piden, que son el GPS, y obviamente también el letrero para mostrar que está el OK, todo eso. Es parte de mi trabajo”.

“En el fondo no puedo tener miedo, ni impactarme, ni nada. Solo seguir trabajando. Yo estaba cumpliendo con mis obligaciones de copiloto y después obviamente que pude salir, pude soltarme, y salir de la posición difícil en que estábamos”, acotó.

“Donde quedamos había justo un zanjón entre las dos ruedas. No era como que estábamos en algo plano

y no sabía si el auto se iba a mover. No sabía donde estábamos. Al darte vuelta pierdes noción de la ubicación… cosas que pasan. Pero nada grave, ningún problema, no pasó nada. Todo bien”, añadió.

Finalmente, Javiera Román destacó la posibilidad de competir en un evento de primer nivel: “Es segunda vez que competimos en rally mundial y la verdad que siempre es un agrado, un privilegio, uno va aprendiendo más. Son sensaciones, momentos, todo suma y te hace crecer. Y eso te hace feliz“, cerró.