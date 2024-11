La boxeadora Imane Khelif, oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, afrontó en TV las críticas sobre su género y aprovechó de referirse a su combate más polémico en la cita de los cinco anillos en Francia.

En aquella pelea por los octavos de final, la italiana Angela Carini abandonó a los 46 segundos tras recibir un fuerte golpe en la nariz. La europea consideró que no estaba en condiciones de seguir y ni siquiera le dio la mano a su oponente para despedirse.

Y no sólo eso. La napolitana de 26 años después se derrumbó al medio del ring y se largó a llorar.

Algeria‘s biological man Imane Khelif has beat Italy’s Angela Carini after only 45 sec in 66 kg boxing preliminaries at the #Olympics.

What a disgrace!

What about the rights of biological female athletes?

Where are all the feminists when you need them?pic.twitter.com/KOV9rLKZ2K — Velina Tchakarova (@vtchakarova) August 1, 2024

Tras el combate, Carini apuntó a la potencia de los golpes de la argelina. “Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también. Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor”, dijo.

Incluso, la italiana abandonó la actividad deportiva tras decir adiós de entrada en París 2024. “Digo adiós al boxeo. Ya no tenía ganas de pelear después de menos de un minuto. Recibí un golpe en la nariz y perdí el equilibrio, no respiraba así que dije basta“, señaló.

Ante esto, Khelif remeció todo al indicar en el programa italiano Lo Stato delle Cose de Massimo Giletti, de la RAI, que “mi combate con Carini en París fue una farsa”.

“No estoy enojada con Ángela, es mi hermana, compartimos la misma pasión por el boxeo. Estoy enojada con quienes la presionaron para que tuviera una reacción que no creía merecer“, afirmó la africana.

“Como todos los boxeadores, quería un combate normal, pero en cambio fue una farsa. No me enfado con ella sino quienes la presionaron para que se comportara de esa manera. No creo que ella actuase así por su propia voluntad. Estoy absolutamente segura de que la presión a la que fue sometida la llevó a comportarse así”, añadió.

“He visto que hay muchos políticos y presidentes que hablan sin una fuente y es algo extraño”

Khelif se defendió de las críticas sobre su género, más aún tras la revelación de un supuesto informe médico que asegura que la púgil tiene un cariotipo XY, típicamente masculino, y niveles de testosterona elevados, concluyendo que padece una deficiencia de alfa 5 reductasa.

“Mis padres han visto muchas imágenes falsas. La guerra contra mí a través de las redes sociales ha tenido un impacto negativo. Tenemos que entender quiénes son las personas que han hecho estas cosas. Quienes lo han hecho no son personas importantes”, explicó la deportista a la RAI.

“He visto que hay muchos políticos y presidentes que hablan sin una fuente y es algo extraño, porque hacen declaraciones sin base, sin realidad“, denunció.

Además, la ganadora del oro en los pasados JJOO en la categoría -66 kg. expresó que “cualquier persona que se ve expuesta a este acoso y odio, encuentra más difícil triunfar. Pero he aprendido mucho de esta experiencia. Cuanto más desea una persona el éxito, más fácil es alcanzarlo”.

La púgil argelina también fue consultada sobre su eliminación en el Mundial 2023 por parte de la IBA y respondió que “nunca” vio los controles de género referidos por la entidad presidida por el ruso Umar Kremlev.

“Ni siquiera los vi cuando me excluyeron. Me trajeron un papel y me pidieron que lo firmara, decía que no competiría. Fue una situación surrealista, estaba en la final y no tuve la oportunidad de competir. Me quedé en shock. Pero luego, como federación argelina, nos opusimos y apelamos, y vimos que la IBA ya no tiene ninguna credibilidad“, sentenció.