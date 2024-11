La Asociación Mundial de Boxeo (IBA) reaccionó en las últimas horas al polémico informe médico de Imane Khelif. Este documento revelado por la prensa francesa afirma que tiene características biológicas masculinas, entre ellas ausencia de útero y presencia de testículos internos, así como cariotipo XY.

La argelina aún no puede festejar tranquila la medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la categoría -66 kilos femenino. Los cuestionamientos sobre su género no paran.

Recordar que la IBA bajó a Khelif el año 2023 del Mundial de Boxeo Femenino, en Nueva Delhi (India), al determinar que contaba con ventaja en relación con las otras competidoras.

Y el organismo rector del boxeo se confrontó con el Comité Olímpico Internacional (COI), que sí autorizó a Khelif a participar de los Juegos de París. Allí, la argelina se subió a lo más alto del podio.

Ahora, tras el presunto informe médico que generó una nueva polémica, el director ejecutivo de la IBA, Chris Roberts, sacó la voz recordando lo que pasó el 2023 en el Mundial con la argelina y la taiwanesa Lin Yu-ting, también cuestionada y ganadora de un oro en París.

“Realizamos una prueba cromosómica para comprobar si eran XX o XY, y estos dos boxeadores no cumplían con los criterios de elegibilidad, porque ambos entraban en la categoría XY“, indicó Roberts a The Telegraph.

“En mi opinión, Thomas Bach (presidente del COI) les ha quitado dos medallas de oro a las otras dos finalistas. ¿Cómo se puede competir siendo mujer en base a un pasaporte? Usted o yo podríamos cambiar nuestros pasaportes para hacerlo. Estas dos boxeadoras terminaron ganando medallas de oro en ambas categorías”, agregó.

Exclusive: IBA chief executive Chris Roberts issues staunch defence of the test results indicating that Imane Khelif is genetically male.

‘In my opinion, Thomas Bach has taken two gold medals away from the other two finalists. He has a lot to answer for’ https://t.co/GexHY2Kt51

— Oliver Brown (@oliverbrown_tel) November 6, 2024