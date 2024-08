Italiana aclaró llanto en JJOO tras retirarse a los 46 seg. ante boxeadora transgénero: "No es justo"

Polémica en el boxeo femenino de los Juegos Olímpicos de Paris 2024. La italiana Angela Carini abandonó este jueves a los 46 segundos un combate ante una rival que no pasó las pruebas de género.

El arranque del combate estuvo marcado por un fuerte golpe de derecha por parte de la argelina Imane Khelif que provocó problemas en la nariz y en el casco de la europea, evento que terminó con la rápida retirada de Carini, quien mostró su frustración a su equipo.

Luego que el juez levantara el brazo de la africana en señal de triunfo, la italiana ‘explotó’. Primero, porque le quitó la mirada totalmente a su rival y ni siquiera le dio la mano para despedirse. Y, segundo, porque se derrumbó al medio del ring y se largó a llorar.

Ya luego del combate y en la zona mixta, Carini explicó su llanto tras abandonar en la cita de los cinco anillos. “Me retiré por un fuerte dolor en la nariz, y me arrodillé y lloré solo ante mi padre fallecido”.

La #Carini non vuole nessuna polemica "Ho sentito un forte dolore al naso e non ce l'ho fatta! Mi sono inginocchiata per mio padre"

🥹😭🤧#Boxing #GiochiOlimpici #ItaliaTeam pic.twitter.com/fs6UmSrqjY — 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑦 𝑣𝑜𝑖𝑙𝑎̀ 🇮🇹🇪🇸 (@Frencis77) August 1, 2024

Su padre, ex boxeador, murió mientras ella peleaba en los JJOO de Tokio 2020. Tras haber clasificado a París 2024, Angela agradeció a su padre y mostró un video y una emotiva dedicatoria.

“Él es mi padre -dijo entre lágrimas y levantando su celular- Siempre me hablaba del último kilómetro. Hice el último kilómetro. Un día que me sentía cansada, antes de Tokio, hablé con él. Le dije: papá, estoy cansada, el entrenamiento es intenso, pero no me rindo. Me dijo: ‘Angelina, un campeón que lucha es como un ciclista que cuando ve el último kilómetro pedalea aún con más fuerza y más rápido, cuando ve el último kilómetro vas cada vez más rápido’. Así que lo hice. Seguí hasta el final y luché con sangre en los ojos”, contó.

🇮🇹🥊 Angela Carini recordaba a su padre entre lágrimas al conseguir la clasificación para los #JuegosOlímpicos de #Paris2024 ❌ Hoy se ha retirado en su primer combate tras 46 segundos de pelea contra un boxeador transgénero pic.twitter.com/y0VoViZDFv — La Colmena Diario (@LaColmenaDiario) August 1, 2024

“No soy nadie para juzgar”: Carini y la explicación de su retiro en París

“Subí al ring e intenté luchar. Quería ganar. Recibí dos golpes en la nariz y ya no respiraba, me dolía mucho, fui a ver al maestro Renzini y con madurez y valentía le dije basta”, indicó la italiana en dichos que replicó La Gazzetta dello Sport.

Y al bajar del cuadrilátero, se escuchó el grito de “no es justo” por parte de la napolitana de 25 años.

“No soy nadie para juzgar o tomar una decisión, si esta chica está aquí debe haber una razón. Luché y subí al ring a pesar de las miles de polémicas que había, no soy nadie para juzgar. Sentí golpes muy fuertes, recibí golpes, soy una luchadora y mi selección lo sabe, soy alguien que aún ante el dolor nunca se detiene. Si paré lo hice sólo por mi familia. ¿Fue un combate irregular? No soy nadie para juzgarlo”, expresó.

Apuntar que los estudios realizados a Imane Khelif expusieron un nivel de testosterona más alto que el nivel medio de las mujeres.