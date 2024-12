La U inició el mes de diciembre teñido de luto con la muerte de dos íconos del club, su expresidente René Orozco y ayer, su otrora goleador Sandrino Castec.

El ‘Bombardero Azul’ falleció el miércoles y ese mismo día, en Radio Cooperativa el exjugador y hoy comentarista Rodrigo Goldberg, se refirió a él.

“No tuve una relación muy fluída con él. Somos de épocas distintas. Sí, obviamente, va a entrar en la historia, será recordado por algunos eventos puntuales de su carrera”, dijo.

Aquella reacción le valió a Rodrigo Goldberg el repudio masivo de hinchas azules. Pasadas las horas, el ‘Polaco’ se descargó en redes sociales.

“El día de hoy (ayer), iniciando el programa de Radio Cooperativa, hablamos de la muerte de Sandrino Castec. Mi intervención fue muy liviana y fue duramente criticada por los hinchas, lo cual entiendo absolutamente”, partió diciendo.

En ese sentido, el exdelantero aclaró: “Siempre respeté a Sandrino y se lo hice saber personalmente cada vez que me tope con él. La razón de esto es bastante simple. Este mediodía tuve un episodio nervioso que me llevó a una crisis. Afortunadamente, siempre llevo a mano un medicamento en caso de SOS.”

“Este me afecta de 30 a 40 minutos de manera severa. Obviamente, debí avisar a los editores de la radio para no estar en el programa, pero me equivoqué y pensé que podía manejarlo y no les dije. No me avergüenza en lo + mínimo recibir tratamiento mental. Ha sido muy sanador”, puntualizó.

El recado de Rodrigo Goldberg: “Dejen el odio”

Lamentando lo ocurrido y los insultos en su contra, en su mayoría, por su condición de judío e incluso, dirigidos a ‘ningunear’ su figura en La U, Rodrigo Goldberg prosiguió con sus mensajes en X.

“¿La verdad? Jamás, nunca me he sentido ni ídolo ni referente ni nada por el estilo. Sé perfectamente mi lugar en la historia y lo atesoro con amor y humildad”, reconoció.

Autocrítico, el exatacante complementó: “Soy también una persona que creyó poder ayudar al club en momentos críticos, lo cual resultó en parte (evitar la segunda quiebra). Me equivoqué? Obvio que sí y no hay día que no me arrepienta de eso. Pido disculpas por eso. Muchos me dicen que no pesque las redes y que bloquee. Seguro sería un gran ejercicio, pero para eso primero hay que leerlos. No les voy a decir que me da lo mismo porque no es así. Los insultos duelen, sobretodo de personas que comparten su amor por la U”.

“Siempre creí que podría sobrellevar esto, pero hay que reconocer cuando no se puede. Cierro esta cuenta agradeciendo a la gente que mostró su respeto y cariño. Al resto, ojalá puedan sanar el odio que demuestran. Saludos a todos y todas. Grande la U, ayer, hoy y siempre”, finalizó.