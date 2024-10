El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó este que las críticas de Luis Suárez en su contra han hecho que su “autoridad quede, de algún modo, afectada”, pero garantizó que la preparación para el partido que perdieron por 1-0 ante Perú la hizo “con máxima seriedad”.

En la rueda de prensa tras la derrota de su equipo por la novena jornada de las eliminatorias suramericanas, Bielsa afirmó que la respuesta que encontró de los jugadores de cara al duelo “fue la misma” de siempre.

Destacó la “entrega generosa” en un partido, que, a su juicio, debió haber concluido con empate.

“La entrega del equipo fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado. Creo que lo que pasó en la semana no condiciona ni explica, no lo vinculo con cómo jugamos ni creo que haya tenido efecto que haya sido una semana con mucha efervescencia”, dijo Bielsa en la rueda de prensa posterior al partido.

Bielsa hizo hincapié en que “no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido yo la hice con la máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar en la selección de Uruguay”.

“Por supuesto que no ignoro todo lo que pasó”, reiteró el rosarino ante nuevas consultas, sentenciando que “las preguntas que usted me pueda hacer sobre ese tema se imagina que son cosas que corresponden al ámbito privado y que yo no voy a responder sobre el contenido de los encuentros que se dieron y de los temas que se revisaron. Más que eso no le puede decir, porque tendría que describirle aspectos que se recorrieron y entiendo que corresponden a la intimidad de un grupo, un grupo que los episodios que debe revisar, desde mi punto de vista, debe hacerlo internamente”.

El exDT de Chile si reconoció que hubo reuniones especiales por lo ocurrido y, si bien no quiso profundizar en cómo resultar, sí especificó que “quien está en entredicho soy yo. Evaluar los efectos de todas estas cuestiones, implica referirse a ellas, recorrerlas, explicarlas y todo eso no me gusta hacerlo, prefiero no hacerlo. Sí le digo claramente que se evaluó la forma en que yo ejerzo la conducción del grupo”.

La polémica de Luis Suárez sobre Bielsa que escaló

De este modo se refirió a la polémica desatada, luego de que Suárez dijera en una entrevista al programa ‘De Fútbol Se Habla Así’ de DSports que Bielsa tuvo malos modos con jugadores de la plantilla.

En dicha entrevista, remarcó que hubo futbolistas que le pidieron al argentino “que por lo menos les dijera ‘buen día"”, apuntó que no debería sorprender si más futbolistas renuncian a jugar con Uruguay y aseguró que hay trabajadores vinculados a la selección que no pueden disfrutar de su labor.

Añadió que antes de la Copa América habló entre cinco y seis minutos con Bielsa sobre determinados temas y que el seleccionador se limitó a responder: “Muchas gracias, Luis”.