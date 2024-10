En una polémica declaración, el ídolo uruguayo Luis Suárez criticó abiertamente al entrenador Marcelo Bielsa, afirmando que no permite a los empleados saludar ni comer con el equipo, y que no les da ni siquiera los buenos días. Estos comentarios han generado revuelo en Uruguay, donde se especula que la era de Bielsa en la selección charrúa podría estar en riesgo. Por otro lado, la exkinesióloga de Nacional, Mayra Jakimczuk, respondió a Suárez en redes sociales revelando que cuando el futbolista llegó al club en 2022, se les prohibió saludarlo. Jakimczuk llamó a mostrar todas las facetas de las personas y no solo la apariencia, criticando la idolatría ciega a jugadores y entrenadores.

“A los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta la puerta donde tienen que entrar… Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por los menos nos dijera buen día, ni saludaba”. Con esas palabras Luis Suárez, ídolo de Uruguay, destrozó públicamente a Marcelo Bielsa, actual entrenador de la selección charrúa.

El reconocido atacante y goleador, que había anunciado su retiro de la ‘Celeste’, manifestó en los medios de su país su disconformidad con el proceso que lidera el ‘Loco’. “El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no anda bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene de entrenar”, agregó el ‘Pistolero’.

Los dichos de Suárez han causado gran revuelo en su país, donde se comenta que la era Bielsa incluso podría llegar a su fin antes de lo esperado. También ha existido debate sobre si procedía o no que el futbolista revelara la interna sin ya ser partícipe de la misma.

En este sentido, una kinesióloga, Mayra Jakimczuk, decidió salir al cruce de ‘Lucho’ con una importante revelación en sus Redes Sociales.

“Cuando llegaste a Nacional teníamos orden todos de no saludarte”

Jakimczuk, exfuncionaria de Nacional, compartió con Luis Suárez en 2022, cuando el atacante volvió a su club para prepararse de cara al Mundial de Qatar de 2022.

Entonces, tras escuchar la ‘denuncia’ de Suárez reaccionó en sus Redes: “Hoy la hipocresía me supera… Luis, no te olvides de que cuando llegaste a Nacional teníamos orden TODOS de no saludarte, de no mirarte y de no pedirte fotos. No me lo contó nadie. Lo viví… “, expresó en sus Redes Sociales.

“Mostremos las dos caras de la moneda siempre. Ser, no parecer. Si no, siempre seremos unos simples hipócritas”, añadió.

Finalmente, Mayra remarcó que “el problema con lo de Suárez es que en vez de idolatrar al jugador de fútbol, idolatran a la persona. Y lo mismo de Bielsa. Amo a Suárez jugador de fútbol, quién no. ¿Los conozco? No. En definitiva todos vendemos lo que mejor nos deja parados. Pero hay que acompañarlo con un poco de realidad, porque si no, sos un hipócrita”, cerró.