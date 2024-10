La polémica entre Marcelo Bielsa y los jugadores de la selección uruguaya, especialmente con Luis Suárez, se intensifica con revelaciones del delantero. En declaraciones a un programa deportivo, Suárez mencionó que solo tuvo una relación profesional con Bielsa y detalló situaciones incómodas, como la falta de diálogo y la separación del grupo. Criticó que Bielsa no permitía a los empleados del Complejo Celeste interactuar con los jugadores, generando malestar en el ambiente. Suárez también compartió detalles sobre la polémica con Agustín Cannobio, afirmando que muchos jugadores pidieron al entrenador al menos un saludo. La tensa relación entre el técnico argentino y algunos integrantes del combinado uruguayo ha sido motivo de controversia en el ámbito futbolístico.

La relación entre Marcelo Bielsa y los integrantes de la selección uruguaya siempre ha sido tema de debate desde que el ‘Loco’ aterrizó en suelo charrúa para comandar al combinado ‘celeste’ hasta el Mundial 2026.

No obstante, tanto los medios como algunos jugadores han estado en contra de varias determinaciones del DT trasandino y ahora fue Luis Suárez quien arremetió con todo contra la forma de comandar el equipo de Marcelo Bielsa.

En conversación con el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports, Luis Suárez no tuvo problema en partir asegurando que “solo teníamos una relación profesional. La primera charla que tuve con él fue personal antes de ir a la Copa América”.

“En la primera convocatoria de noviembre me llamó el profe, y después de un entrenamiento por una presión que yo estaba haciendo. No había tenido ningún diálogo con él hasta la situación de Darwin Núñez en La Bombonera, hasta que me convoca para la Copa América”, indicó.

Más tarde sostuvo que sabía como era Marcelo Bielsa tomó sus resguardos al momento de llegar a la selección uruguaya.

Con relación a esto, el ‘Pistolero’ detalló que “no le plantee inquietudes, ya conocía la situación, sabiendo que él no es de lidiar con supuestos ‘líderes’ o jugadores con experiencia porque no le gustan. Preferí evitar todo eso porque estaba la selección por encima, yo participé y no quise ser problema”.

“Algunas cosas a él no se las dije, pero las di a entender y preferí callarme en ese momento, porque algunas situaciones en la Copa América que se generaron me duelen. Había que callarse por respeto a la Selección”, destacó.

La polémica de Bielsa con Cannobio

Posteriormente desmenuzó dichas ‘situaciones’ revelando parte de la polémica que se supo hace algunos días con el jugador charrúa, Agustín Cannobio.

Fue ahí donde apuntó que “a Cannobio lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto”.

“Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, aseguró.

Más tarde se lanzó con todo contra Bielsa enfatizando que “en el Complejo Celeste a los empleados no los deja pasar, saludar ni comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar”.

“Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy. El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores, si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar”, finalizó.

