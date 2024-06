Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La selección francesa, liderada por Kylian Mbappé, enfrenta un problema de salud a solo días de su debut en la Eurocopa ante Austria. Según informes de RMC, un virus ha afectado a varios integrantes del equipo, poniendo en riesgo la participación de figuras clave en el torneo. Jugadores y miembros del cuerpo técnico presentan síntomas como resfriados, calambres y dolores de cabeza desde el miércoles. Aunque no se han revelado los nombres de los afectados, se teme que algunos no puedan estar disponibles para el primer partido del grupo D. La selección francesa aún no ha emitido comunicados sobre la situación, pero se espera conocer más detalles próximamente, mientras se acerca el enfrentamiento contra Austria el lunes 17 de junio en el ESPRIT Arena de Düsseldorf en Alemania.