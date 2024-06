Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Kylian Mbappé sigue dando que hablar tras su fichaje por el Real Madrid, considerando un sueño cumplido jugar en el equipo de sus amores, pero ahora se ve envuelto en una polémica con el Paris Saint Germain (PSG). En una conferencia de prensa con la Selección de Francia, Mbappé criticó a la directiva del PSG y denunció haber sido tratado con violencia. La respuesta del club no se hizo esperar, lamentando sus palabras y cuestionando su falta de clase al afirmar que lo pasó mal en su etapa en el equipo. La prensa española reporta que Mbappé tendría un litigio judicial con PSG, ya que el club no le habría pagado los sueldos desde abril. Según informes de L\'Equipe, PSG no abonaría los salarios de esos meses debido a un compromiso previo de Mbappé de renunciar a una prima de fidelidad, lo que generaría tensiones y la posibilidad de recurrir a los tribunales por parte de la familia y los abogados del jugador.