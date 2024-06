Jorge Sampaoli, el reconocido entrenador que llevó a la selección de Chile a ganar la Copa América en 2015, reveló en una entrevista exclusiva su mayor fracaso deportivo al dirigir a la selección de Argentina en el Mundial de Rusia 2018, donde fueron eliminados por Francia en octavos de final. Durante su paso por la Albiceleste, Sampaoli enfrentó conflictos con jugadores, peleas con su ayudante Beccacece y roces constantes con Lionel Messi. A seis años de aquel episodio, Sampaoli rompió su silencio y confesó que el equipo argentino no estaba bien armado, reconociendo errores en sus decisiones y la falta de tiempo para cambiar la realidad del fútbol argentino. Además, lamentó no haber podido contar con Juanma Lillo como ayudante, destacando el esfuerzo de Messi en un proceso complicado.

El reconocido entrenador Jorge Sampaoli, campeón de la Copa América con La Roja en 2015, protagonizó una entrevista exclusiva donde habló de su mayor fracaso deportivo: la selección de Argentina.

Recordemos que el estratega dirigió la ‘Albiceleste’ en el Mundial de Rusia 2018, instancia en la que quedaron eliminados con Francia en octavos de final (4-3).

Sin embargo, más allá de la rápida derrota en la cita planetaria, el paso de Sampaoli estuvo por el combinado trasandino estuvo marcado por discusiones con jugadores, peleas con su ayudante Sebastián Beccacece y hasta ‘cortocircuitos’ constantes con la principal figura de ese país, Lionel Messi.

A seis años de su penoso resultado, Sampaoli rompió su silencio al respecto y habló con Diario Marca, de España, a modo de desahogo.

“Argentina era un incendio”

Entre otras cosas, Sampaoli remarcó de su frustrado paso por la ‘albiceleste’ que “yo me hago cargo de lo mío. En toda mi carrera, siempre supe que no me podía hacer cargo de las alegrías y de las tristezas del público. Ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Si no, me estaría comiendo la película que el sistema te propone”.

“Aquello fue un proceso complicado. El equipo no estaba tan armado. Hicimos esfuerzos por armarlo, pero no sucedió”, agregó.

Sampaoli incluso sostuvo que las expectativas fueron demasiado grandes. “La gente creía que yo podía cambiar la realidad del fútbol argentino, y no pasaba por eso. No tuve tiempo suficiente y seguro que me equivoqué en algunas decisiones”, expresó.

“Tuve tiempo para reprochármelo. Entiendo que cuando las cosas no salen bien, hace falta buscar culpables. A mí me alcanza con reprocharme, en mi intimidad, lo mío. Nunca tuve la necesidad de hablar de nadie. Un amigo mío dice que el fútbol es un deporte que muere en cada fin de semana y renace cada tres días. Los mejores entrenadores son los que se ocupan de renacer”, complementó.

El ‘aporte’ de Messi y la ayudante que nunca pudo llegar… y le pesó

El entrenador, actualmente sin club, profundizó en su sentir y expresó que “yo trato de hacerlo lo mejor posible en todos sitios, con mucha pasión y profesionalidad. Luego, hay muchos factores en el fútbol que son relativamente ajenos a ti”.

“Uno de mis problemas en la Selección argentina fue el no haber podido llevar a Juanma Lillo. Él me hubiera solucionado muchas cosas con su experiencia”, acotó.

“Argentina era un incendio y yo fui con mucha ilusión. Y no me arrepiento. pero Lillo me hubiera ayudado a solucionar cosas que me desbordaban en ese momento”, manifestó.

Finalmente, al ser consultado si tuvo la ayuda necesaria de Lionel Messi, Sampaoli aseveró que “él sabía lo que había, con un proceso complicado… e hizo lo que pudo”.