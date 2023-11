Tras la abrupta salida de Eduardo Berizzo de la banca de la selección chilena de fútbol, muchos nombres han rondado los medios y redes sociales para tomar la posta. Uno de los más mencionados -y cómo no- ha sido Jorge Sampaoli.

El entrenador argentino, artífice del primer título del ‘Equipo de Todos’ en su historia (la Copa América 2015), ha sido invocado por varios al encontrarse actualmente sin club. Uno de ellos fue el mítico Pedro Carcuro, quien incluso habló de recuperar un antiguo “amor”.

“Sí, me dicen que tiene un juicio contra la ANFP, pero los juicios se arreglan negociando y ustedes saben que tanto en el fútbol como en la política no hay amores ni odios eternos y este es el momento de recuperar un amor“, afirmó el insigne relator.

Sin embargo, aunque Sampaoli cuenta con los méritos deportivos suficientes para conducir un nuevo proceso en Juan Pinto Durán, lo cierto es que su polémica salida en 2015 hace que una segunda parte sea prácticamente inviable.

Están los líos judiciales, donde el DT ha ganado varias demandas a la ANFP, pero también todo lo que causó en ese entonces, con conferencias en las que incluso aseguró sentirse “un rehén” en Chile, debido a que la dirigencia le estaba exigiendo respetar su contrato vigente.

Y hay otro punto que puede ser más conflictivo: una reunión secreta junto a un grupo de periodistas que él mismo escogió, a fines de ese 2015, en la que se encargó de desparramar comentarios negativos de sus propios dirigidos. Una especie de ‘traición’, según han dicho algunos futbolistas (como Jorge Valdivia) con el paso de los años. Y una acción así es complicada revertir.

Vidal, Vargas y Pinilla, los principales apuntados por el DT

El mencionado cónclave, que se acerca a cumplir 8 años, se realizó en la casa de Milton Millas, un histórico de las comunicaciones en Chile.

Ahí estuvieron periodistas como el propio Carcuro, Juan Carlos Villalta, Romai Ugarte y Sergio Gilabert. En su momento poco y nada se supo de esta junta privada. Las grabadoras no estaban permitidas.

Eso sí, en 2017, con Sampaoli ya fuera de La Roja, se ‘destaparía la olla’: Chile quedaba fuera del Mundial de Rusia 2018 y en los medios trascendieron varios dichos del DT en la cita, donde, en una especie de profecía, criticaba a los jugadores y hablaba de que el representativo chileno iba en picada y que, con suerte, le alcanzaría para llegar a un repechaje.

“Hay jugadores que ya no dan el tono. A Edú (Vargas) cada vez que lo veo llegar a Chile está peor que antes. Mati (Fernández) ya no da para jugar al nivel que quiero que juegue la Selección. Mauricio (Pinilla) solo piensa en las fiestas cuando no lo nomino. Ninguno de ellos está para enfrentar una eliminatoria como la que tenemos por delante”, fue parte del análisis del DT.

Pero Sampaoli no solo se refirió a lo que ocurría dentro de la cancha. El casildense también mostró su enfado por algunas malas prácticas de cracks del combinado nacional, desclasificando que el camarín se había vuelto “ingobernable”. ¿El principal cuestionado? Arturo Vidal.

“Lo de Vidal es para especialista médico. Le gusta tomar y no se controla. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me fue a preguntar si podía abrir una cerveza que se había comprado. Le dije que no, que venían dirigentes y otras personas. Igual con ayuda de quien era nuestro chofer del bus, él y otros se consiguieron una botella de whisky. Al chofer lo tuve que despedir a pesar de que el culpable era Vidal”, reveló.

Además, Sampaoli lamentó que Alexis “a veces amanece con sus audífonos puestos y se sienta solo a tomar desayuno, sin hablar con nadie”, y minimizó el liderazgo de Claudio Bravo: “A él lo hacen poner la cara pero son otros, los de la Banda Pitillo (Gonzalo Jara, Arturo Vidal, Jean Beausejour, Jorge Valdivia, Mauricio Pinilla, entre otros), los que lideran el equipo”.

“No seamos huevones, nos utilizó”

Los fuertes dichos de Sampaoli impactaron y sorprendieron a los comunicadores presentes. Más por la crudeza con la que el DT llevó a cabo su relato.

Pero, pese a estas ‘bombas’, de esta reunión nada se supo hasta dos años después. Y no precisamente porque el estratega haya pedido guardar silencio.

Fue el propio dueño de casa, Milton Millas, quien explicó por qué no se habló del tema en su momento y admitió que él jugó un rol clave para mantener ‘bajo llave’ las frasees del técnico.

“No nos dijo que no habláramos, pero de esa entrevista me quedo con una sensación: Sampaoli quería que publicáramos todo eso para ayudarlo a salir de Chile, para que se cortara su contrato”, expresó el periodista a La Segunda.

“Le dije a los chiquillos ‘No seamos huevones. Sampaoli nos utilizó, bajemos los decibeles’“, complementó.

En relación a lo mismo, Millas hizo hincapié en que “él se quería ir y nos dice ‘Yo no puedo manejar esta selección, es un camarín ingobernable"”.

Hay que consignar que las palabras emitidas por el DT en 2015 se cumplieron… y con una realidad fue aún peor. La Roja ni siquiera pudo conseguir el premio de consuelo de la repesca y tuvo que conformarse con seguir por la TV el torneo planetario en suelo ruso.