La NBA, famosa por su espectáculo y grandes estrellas, también ha sido escenario de episodios vergonzosos. Uno de ellos ocurrió el 19 de noviembre de 2004: la llamada ‘Peor pelea en la historia de la NBA’, una jornada marcada por la violencia, drásticas sanciones y cambios en la seguridad de la liga.

El conflicto estalló durante un partido entre Indiana Pacers y Detroit Pistons en el estadio Palace de Auburn Hills. Los Pacers lideraban el marcador 82-97 cuando una dura falta de Ron Artest sobre Ben Wallace desató el caos en la cancha.

Wallace reaccionó con un violento empujón en contra de Artest, quien, sorpresivamente, decidió no responder y se recostó sobre la mesa de marcadores. Esto no calmó los ánimos; jugadores y técnicos intentaron separar a los equipos en medio de fuertes empujones y gritos.

Las tensiones aumentaron cuando un aficionado, John Green, lanzó un vaso con líquido a Artest. Esto provocó que el jugador de los Pacers perdiera el control y subiera a las gradas para enfrentarse al espectador.

En su camino, Artest empujó accidentalmente al comentarista de los Pacers, rompiéndole 5 vértebras y provocándole graves lesiones en la columna. El incidente marcó el inicio de una batalla campal entre jugadores y aficionados.

Stephen Jackson, compañero de Artest, se unió al enfrentamiento en las gradas, golpeando alocadamente a hinchas. La seguridad del estadio no logró contener la violencia mientras otros jugadores intentaban calmar la situación sin éxito.

El entrenador de los Pistons, Larry Brown, pidió calma por los altavoces, pero la pelea continuó incluso en la pista. Aficionados locales bajaron de las gradas para enfrentar a los jugadores, lo que complicó todo en el recinto deportivo.

En un momento crítico, Jermaine O’Neal lanzó un puñetazo a un hincha, pero resbaló con líquido en la pista antes de concretar el golpe. Esto evitó que el incidente terminara en tragedia, aunque el pánico ya se había apoderado del estadio.

