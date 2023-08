Captan desprecio de Fernando Alonso a la Reina de Países Bajos tras Gran Premio de Fórmula 1

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) tuvo una extraña reacción luego de las felicitaciones de la Reina Máxima de Países Bajos en el GP de Zandvoort.

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) tuvo un destacado cometido en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, tras acabar segundo por detrás del local Max Verstappen (Red Bull).

El hispano, dos veces campeón mundial, le dio pelea a ‘Mad Max’ hasta la última vuelta -aprovechando las banderas rojas de la carrera- y acabó solo 3.7 segundos por detrás del vencedor.

Pero ahora, se ha viralizado un desprecio del piloto de Aston Martin a la Reina Máxima de Países Bajos, momentos previos a la premiación en el circuito de Zandvoort.

De acuerdo a Infobae, la monarca nacida en Argentina, el Rey Guillermo y sus hijas estuvieron junto a los tres pilotos que se subieron al podio. El saludo con Verstappen fue obvio, pero a la hora de hablar con el español las cosas cambiaron.

“Bien hecho, eh”, le dijo la Reina Máxima a Fernando Alonso, a lo que el piloto de Aston Martin solo atinó a mirarla y seguir su camino raudamente.

Las cámaras captaron el instante y también la desencajada reacción de la monarca, quien intentó pasar desapercibida tras el desaire del hispano.

De momento, Alonso no ha explicado su reacción, por lo que no está claro si no reconoció a la Reina de Países Bajos o solo optó por no responder a su felicitación.

Así fue el encuentro de la Reina Máxima con Fernando Alonso: