En febrero de 2024, Microsoft anunció durante un livestream que lanzaría un Age of Empires Mobile, un título de la reconocida franquicia de estrategia basada en culturas y momentos históricos de la humanidad, la cual sería el tercer intento de la compañía en llevar al videojuego a los dispositivos móviles.

El anuncio llegó con la noticia de que los registros previos ya están abiertos y que el título está previsto para agosto de este año, constató Tarreo.

Tras años de intentos fallidos en el pasado, Microsoft decidió asociarse con TiMi Studio Group, una subsidiaria de Tencent Games, para asegurarse de que esta vez la adaptación sea un éxito.

Con el respaldo de TiMi, conocido por sus éxitos en juegos móviles como Call of Duty Mobile y Pokémon UNITE, Microsoft busca que Age of Empires Mobile capture la esencia del juego original y ofrezca una experiencia emocionante y similar a la opción de PC.

El nuevo Age of Empires Mobile promete ofrecer una experiencia de juego fiel al original, con una jugabilidad rápida y estratégica que captura la esencia del juego de PC. Además, el juego contará con una emocionante experiencia multijugador, permitiendo a los jugadores formar alianzas, participar en batallas épicas y enfrentarse en combates jugador contra jugador llevando con ellos a lideres históricos que ya se han visto en los títulos para computadora.

Anteriormente, Microsoft ha intentado adaptar la franquicia Age of Empires al formato móvil en dos ocasiones. En 2015, lanzaron Age of Empires: World Domination, sin embargo, esta versión no logró alcanzar las expectativas y fue cerrada menos de un año después de su lanzamiento debido a su falta de éxito.

Antes de eso, en 2014, se lanzó Age of Empires: Castle Siege, que estuvo disponible exclusivamente para Windows 8.1 y Windows Phone, pero también fue eventualmente cerrado en 2019, por lo que se espera que esta sea la oportunidad de la compañía de sacar un título de AoE en celular que sea un éxito.

Si bien desde Microsoft no se ha dado una fecha de lanzamiento clara para su lanzamiento, el sitio de Apple afirma que el nuevo videojuego está previsto para el 19 de agosto de 2024, y, para aquellos interesados en probar el juego antes de su lanzamiento oficial, se ha habilitado la opción de preinscripción en la App Store y Google Play en varias regiones de todo el mundo, además de poder revisar actualizaciones a través del sitio web de la compañía.