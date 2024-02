La exactriz pornográfica Sasha Grey, quien hace años hace streaming de videojuegos por internet, acudió a Twitter/X para pedir a los desarrolladores de Last Epoch que desbloqueen su nombre, porque quiere usarlo en su cuenta de usuario.

“Hola Last Epoch, ¿hay posibilidad de que des-baneen mi nombre, para que pueda… usarlo?”, solicitó mediante una publicación, desconociéndose aún si la compañía accedió a -o si se enteró de- su petición.

Hi @LastEpoch any chance u can unban my name, so I can…use it, lol. Many thanks. 😊 pic.twitter.com/eF0G9jE6PL

— Sasha Grey (@SashaGrey) February 22, 2024