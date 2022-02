Nintendo, una de las empresas más importantes de la industria de los videojuegos, cerrará la eShop (tienda digital de la compañía) para las consolas portátiles Wii U y la familia de 3DS a finales de marzo de 2023.

Esta información está disponible en su página web oficial, donde a su vez detallan que si “será posible descargar de nuevo juegos y contenido descargable, recibir actualizaciones de programas y disfrutar del juego en línea en Wii U y en las consolas de la familia Nintendo 3DS”.

Para aclarar lo mencionado recientemente, se podrá descargar contenido que ya se posea y descargar actualizaciones existentes para los programas, previo a su cierre, pero no habrán nuevas experiencias para los jugadores de estas consolas.

¿La razón? Esto se debe a que el detalle de lo que se irá junto con el cierre, aparte del contenido descargable nuevo y de pago, será disfrutar de versiones de prueba, canjear códigos, descargar juegos que permitan empezar a jugar gratuitamente y añadir plata a su tienda.

Inicio de los cambios

Previo a finales de marzo de 2023 hay dos fechas importantes donde se empezarán con los cambios para los jugadores de Nintendo Wii U y 3DS, ambas fechas tienen que ver con la restricción de las tarjetas en la tienda digital.

Primero está el 23 de mayo de 2022, desde ese día no se permitirá usar tarjetas de crédito para añadir dinero a la eShop en las Wii U y Nintendo 3DS.

Posteriormente, desde el 29 de agosto de 2022 tampoco será posible usar Nintendo eShop Cards, es decir las tarjetas prepago para añadir plata a la eShop en las Wii U y Nintendo 3DS. Sin embargo, si se podrán canjear códigos de descarga hasta marzo de 2023.

Esto afectará exactamente a las consolas New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe y Wii U Basic.

Nintendo: Wii U y 3DS

Nintendo Wii U, se lanzó el 18 de noviembre de 2012, por lo que tiene casi 10 años, aunque su fabricación cesó el 31 de mayo de 2017, las unidades vendidas de esta consola fueron 13.560.000.

Los últimos juegos que salieron para Wii U, fueron The Legend of Zelda: Breath of the Wild y el videojuego de baile Just Dance 2019, ambos a finales de mayo de 2017.

Por otro lado se encuentra la Nintendo 3DS, la cual se lanzó para diferentes países en distintas fechas, el 26 de febrero de 2011 en Japón, el 25 de marzo de 2011 en Europa, el 27 de marzo de 2011 en América del Norte y en Australia el 31 de marzo de 2011.

La familia de esta consola portátil vendió 77,49 millones de unidades y se descontinuó el 16 de septiembre de 2020.