Epic Games Store, tienda virtual de videojuegos para PC, ha estado ofreciendo títulos semana a semana de manera totalmente gratuita para promocionarse ante sus usuarios.

Esta Navidad no podía ser la excepción, aunque la plataforma sorprendió con el anuncio de sus celebraciones navideñas, donde habrá 15 días continuos de juegos gratis para cobrar durante diciembre.

El evento comenzará este jueves 17, donde durante 24 horas se podrá cobrar un juego disponible para descargar y quedará en la cuenta del propietario para siempre. La modalidad se repetirá durante dos semanas y a ella se sumarán descuentos en el sitio de hasta un 75%.

❄️🎁 COMING SOON 🎁 ❄️

The Epic Holiday Sale returns on December 17. Unwrap great deals and prepare for 15 Days of Free Games! https://t.co/Ww6pybdm6X pic.twitter.com/gkfK2uAms4

— Epic Games Store (@EpicGames) December 10, 2020