No se trata de una película de ciencia ficción ni nada por el estilo, una nueva criptomoneda llamada “Worldcoin” está siendo repartida gratuitamente alrededor de cuatro continentes con el objetivo de alcanzar, según sus creadores, la mayor divulgación posible sobre las criptomonedas.

Sin embargo, para poder optar a estas muestras gratis de criptodivisas es necesario pasar antes por un escáner biométrico que, según informaron en sus redes sociales, son con el objetivo en mente de poder mejorar la seguridad biométrica y reconocer al usuario.

Su campaña es poder llegar a todos los humanos del mundo y para ello es esencial estar seguros de que todos puedan recibir la misma cantidad de criptomonedas. Es ahí donde entra en juego su dispositivo “Orb”, un equipo que toma fotografías de los ojos de un usuario para generar un código único llamado “código iris”.

¿Pero cual es la necesidad? Sus creadores señalaron que esto se realiza simplemente para estar seguros de si una persona recibió o no su porción de monedas.

En su propia web también explican que “A escala global, el chequeo de la unicidad biométrica debe distinguir a cada persona de los demás. La densidad de información del iris es suficientemente alta para permitirlo, y no existen iris semejantes ni siquiera en los gemelos idénticos”.

Sumado a lo anterior, el cofundador de Worldcoin, Alex Blania, compartió en su cuenta de Twitter que hoy en día existen problemas a la hora de verificar la identidad de una persona. Esto debido a una principal pregunta “¿Cómo puede probar que usted es un ser humano real (no un bot) y que ya ha reclamado su parte de las criptomonedas?”.

Lograr esto a nivel mundial y sin utilizar su nombre o correo electrónico para que sea a prueba de fraude podría resultar en “una tarea difícil de lograr”, explicó.

4/ A very central one is, how can you prove that you are a real human (not a bot) and have not yet claimed your free share of the currency, without revealing personal information about yourself like your name or email. Making this work in a scalable and fraud-proof way is hard.

— Alex Blania (@alexblania) October 21, 2021