Ya está en Chile, pero no para todos: Open AI lanza Sora, su nuevo creador de videos a partir de texto

Finalmente, ya está disponible Sora, la nueva herramienta de Inteligencia Artificial de Open AI, que crea videos a partir de texto.

Sin embargo, esta nueva IA, que ya está en Chile, no estará disponible para todo el mundo.

Según informó Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, indica Wired, esta nueva funcionalidad ya no está en fase de prueba, pero sólo los usuarios de ChatGPT Plus y Pro podrán hacer uso de ella. Previamente, sólo un determinado grupo de testers habían usado esta herramienta.

Para utilizar Sora, se debe ingresar a la página oficial, www.sora.com. Una vez ahí, los usuarios de ChatGPT Plus y Pro, deberán escribir en el prompt el detalle de lo que esperan crear.

Al igual que con ChatGPT, esta descripción debe ser lo más clara posible para obtener un mejor resultado.

Una vez escrito en el cuadro correspondiente, se pueden seleccionar varias configuraciones, como el aspecto, resolución y duración, la que no dura más de 20 segundos.

Our holiday gift to you: Sora is here. https://t.co/UhdmYuGHtT pic.twitter.com/ljoruQsfO0

— OpenAI (@OpenAI) December 9, 2024