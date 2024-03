Es posible que pocos conozcan el nombre de Whitney Wolfe, sin embargo, esta empresaria es parte de dos de las aplicaciones de citas más exitosas de la última década.

Elegida una de las 100 personas más influyentes del mundo por Time en 2018, la empresaria se transformó en una “girlboss”, dirigiendo su propia empresa luego de salir en medio de una demanda de acoso de la antigua.

Hizo historia al ser la CEO más joven en sacar una empresa a la bolsa en Estados Unidos y convertirse en multimillonaria, no heredera, a los 31 años, con una fortuna que muchos quisieran tener.

Su pensamiento y forma de ver la vida para las mujeres, la llevó a crear una de las aplicaciones de citas más revolucionarias para las féminas, que derivó en que se convirtiera en multimillonaria, una de las más jóvenes de la era.

Sin embargo, supo cuando debía dar un paso al costado y hoy sigue trabajando, aunque desde otra perspectiva.

¿Quién es Whitney Wolfe?

Antes de convertirse en vicepresidenta de Tinder, CEO de Bumble, presidenta ejecutiva de la misma compañía, Whitney Wolfe era solo una joven de Salt Lake City.

Ahí nació y estudió Relaciones Internacionales, sin embargo, tenía ganas de crecer y el emprendimiento era una forma de salir de la ciudad y llamar la atención.

Partió creando una marca de bolsos de bambu llamando la atención de Rachel Zoe, estilista de estrellas como Cameron Díaz, Demi Moore, Kate Hudson y Miley Cyrus, entre varias otras.

Según explica MujerHoy, las ganancias iban directamente al desastre medioambiental que afectó el Golfo de México en 2010.

Luego, trabajó en una marca de ropa, Tender Heart, con la que buscaba crear conciencia sobre el tráfico humano, por lo que pasó un tiempo en India siendo voluntaria en orfanatos.

Sin embargo, cuando estaba en la universidad encontró una pasión que rápidamente se convertiría en el centro de su vida.

Whitney Wolfe: Tinder y la demanda

A los 22 años, Whitney Wolfe tenía claro que se convertiría en una de las mujeres más importantes de la tecnología.

Ese año se involucró en la creación de una de las aplicaciones más populares del mundo, Tinder.

Con el objetivo de crear una nueva forma de obtener citas, Tinder se transformó en poco tiempo en una de las aplicaciones más populares del mundo, siendo la opción de muchos para encontrar el amor.

Llegó a ser vicepresidenta de la compañía, sin embargo, su paso por Tinder no terminó de la mejor forma. Su salida de la empresa se realizó en medio de una demanda por acoso sexual.

Según consigna El Mundo, la joven demandó a su entonces ex compañía por acoso sexual, culpando directamente a Justin Mateen, su exjefe, pero también su expareja.

Alegó que el fundador de Tinder la llamó “puta” y “cazafortunas”, además de acostarla constantemente con mensajes de texto amenazantes.

“Estaba muy deprimida, estaba paranoica”, confesó la empresaria, señalando que llegó a un punto en que estaba bebiendo en exceso y no salió de su casa en tres semanas.

Match Group, empresa matriz de Tinder, negó las acusaciones, sin embargo, pagó 1 millón de dólares para resolver la disputa y Justin Mateen terminó siendo despedido.

Todo lo que vivió llevó a que Whitney Wolfe tomara un nuevo camino, sin salir del objetivo: las citas.

La fundación de Bumble

Tras su salida de Tinder, Whitney Wolfe no se quedó quieta y decidió seguir en el mundo de las citas.

Apoyada por su marido, Michael Herad, heredero de una petrolera de Texas, y Andrey Andreev, el ruso creador de Badoo, se embarcó en una nueva aventura en Mikonos.

En el verano de 2014, la ciudad griega fue la sede para Whitney y su equipo, algunos exempleados de Tinder con quienes creo Bumble.

Se trata de una revolucionaria aplicación de citas que en su premisa, traspasaba el poder directamente a las mujeres.

¿Cómo lo lograba? De una forma muy sencilla, una vez que dos personas hicieran match, sólo ellas podrían enviar el primer mensaje, dando un empoderamiento a las mujeres al poder elegir con quién querían hablar en las citas virtuales.

Aunque se trata de una idea que está probada y que funcionó, las cosas no fueron fáciles al principio, ya que los inversores le cerraban la puerta. Pensaban que una app donde las mujeres dieran el primer paso no sería un buen negocio.

Un error del que se deben haber arrepentido cuando en 2021, Bumble salió a la bolsa con un valor estimado en 13 mil millones de dólares, consignó MujerHoy.

Multimillonaria a millonaria

Whitney Wolfe se transformó en la mujer multimillonaria más joven del planeta, sin heredar absolutamente nada. Todo un récord para alguien de su 31 años.

“Personalmente, me encanta que me subestimen. Me he entrenado para motivarme cuando alguien me dice no”, confesó en el momento.

Con su hijo en brazos tocó la campana de Nasdaq y todo era amarillo a su alrededor, las acciones estaban en lo alto con un valor de cotización de US$ 75.

Sin embargo, la felicidad duró solo algunos meses, porque con el pasar de los meses su valor comenzó a disminuir.

Algo que pasó con todas las aplicaciones de citas, cuando sus clientes comenzar a abandonar porque encontraron pareja o se desilusionaron al no encontrarla, informó BBC.

Al mismo tiempo, la CEO veía como su fortuna también se iba y perdía el estatus de multimillonaria, consignó Forbes.

Dejó de ser CEO

La situación de la caída del valor de las apps de citas generó un cambio en compañías como Bumble y Whitney Wolfe resintió ese cambio.

Desde el primer día hábil de este año, Wolfe dejó de ser CEO de la compañía que fundó y pasó a ser presidenta ejecutiva. En su lugar entra Lidiane Jones, ex CEO de Slack, una de las empresas de Salesforce.

“Es un momento monumental, que ha requerido mucho tiempo, consideración y cuidado, para pasar el testigo a una líder y una mujer a la que respeto profundamente. Este paso a presidente ejecutivo me brinda la capacidad de dar un paso adelante hacia un rol nuevo y emocionante, volver a mis raíces fundadoras y aportar una inmensa pasión y enfoque a este próximo capítulo de crecimiento”, señaló Wolfe.

En su mensaje, también respaldo a su sucesora indicando: “La experiencia y el historial de Lidiane en productos y tecnología son excepcionales y tenerla liderando el próximo capítulo de Bumble Inc. es una gran victoria para nuestra empresa, nuestros clientes y nuestro equipo”, señaló BusinessWire.

De esta forma, Whitney Wolfe salió de la cabeza estratégica de la compañía, pero no se desligó al 100%, aunque la compañía sigue funcionando incluso con nuevas funcionalidades: una app de Bumble para encontrar amigos y la aplicación de Inteligencia Artificial para ayudar a las personas a comunicarse.

Cumpliendo el sueño

El día que Whitney Wolfe se despidió de su cargo, colgó en redes sociales un mensaje que protagonizó una de las campañas de Bumble.

“Conviértete en el CEO con el que tus padres soñaban que te casaras”, dando un empoderamiento a las mujeres, que siempre fueron instadas a casarse con un hombre exitoso, no a ser exitosas como tal.

Además, señaló que: “Después de pasar más de una década ayudando a la gente a construir relaciones, es hora de centrarse más en mis propias relaciones y de traer creatividad fresca a la compañía que amo. No puedo esperar más tiempo con mi familia, amigos y por amor propio”.

A través de su cuenta de Instagram mostró que efectivamente, un mes después paseaba con sus hijos por la playa, algo que quería hacer hace mucho y que logró, porque como señaló en el mismo post, “Si quieres hacer ¡Puedes lograrlo!”.