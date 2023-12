Una confusa imagen ha estado circulando en redes durante los últimos días. La foto se hizo viral y causó dudas entre los internautas, puesto que el iPhone 12 con la que fue tomada presentó un extraño “error”.

En la imagen se puede ver a una novia frente a unos espejos, pero su silueta se ve en 3 posiciones diferentes, pese a que es un reflejo.

Los internautas inmediatamente relacionaron este efecto con algo paranormal, un vestido “maldito”, un “error en la Matrix” o falla en la realidad. Sin embargo, tiene una explicación.

La imagen fue compartida por Tessa Coates, quien se tomó una foto mientras se probaba un vestido de novia en una tienda, “esta es una foto real, no retocada con Photoshop, ni panorámica, ni Live Photo“, explicó, causando aún más confusión.

Coates acudió a una tienda de Apple para pedir una explicación, pero los trabajadores tampoco pudieron descifrar el misterio y descartaron que fuera una foto panorámica, porque no tenía el símbolo con el que los iPhone clasifican este tipo de imágenes.

La explicación de la extraña foto viral del iPhone 12

Sin embargo, el conocido youtuber iPhonedo, que hace contenido sobre los iPhone y otros productos Apple, resolvió el misterio, y sí tenía que ver con el modo panorámico de los iPhone.

Recordemos que las fotos panorámicas de estos dispositivos, se toman haciendo un barrido por el área que se fotografía y tienen un tiempo de exposición más largo, por lo que se puede captar distintos movimientos en la imagen.

iPhonedo revisó la resolución de la imagen, pero no correspondía a ninguna de las resoluciones nativas del iPhone al tomar fotos en 0,5 o 1x. Entonces, concluyó que sí fue panorámica, pero no fue catalogada como tal por el iPhone, un error del sistema.

Esto ocurrió, dijo el youtuber, porque probablemente la persona que tomó la foto presionó el modo panorámico sin querer, y al no hacer un barrido con el teléfono, se captó la figura de Tessa en diferentes posiciones.

Así, como la imagen no tenía la resolución de una panorámica, no se clasificó como tal, pero sí se usó este modo, por lo que captó las diferentes poses de la novia. La explicación era más fácil de lo que se creyó.

En sus historias de Instagra, Tessa admitió haberse asustado cuando vio la imagen, pero después comentó sentirse mucho más tranquila por poder darle una explicación a este “fenómeno”.

Finalmente, el experto dejó un mensaje para ella: “El vestido no está maldito y la tienda no es un portal, todo está bien. Sólo es una panorámica, no hay truco”, concluyó.