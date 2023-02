Un muy realista filtro de TikTok se hizo viral esta semana en redes, se trata de un efecto que usa la inteligencia artificial para hacer que las personas luzcan más “bellas” y prolijamente maquilladas. Este filtro causó impresión entre los internautas, que aseguraron que el efecto no era normal.

Esta no es la primera vez que ocurre algo similar, la semana pasada por ejemplo, también circulaba un filtro que hacía que las personas mayores volvieran a verse como adolescentes, sorprendiendo en redes por su nivel de realismo.

Si bien, usuarios de TikTok apuntaron a que un filtro tan realista les asustaba o no era normal, ¿qué es lo que hace que estos efectos sean realmente cuestionables o marquen cierto grado de preocupación?. Camilo Aguilera, terapeuta y docente de la Universidad de San Sebastián, que además hace contenido sobre salud mental en redes, explica este fenómeno.

“Los filtros en sí mismos no son malos, sin embargo, cuando hay personas o jóvenes que tienen problemas con su autoimagen o autoconcepto, estos filtros podrían potenciar la idea de que tienen que ocultarse tras ellos para verse más bellos y bellas”, comenta a BioBioChile.

Estos efectos además, pueden generar pensamientos distorsionados de la propia imagen de las personas. “Se empiezan a comparar, se ven al espejo y ven que no son como esas personas que están en TikTok y empiezan a tener un autoconcepto de belleza como algo figurativo o rechazable”, plantea.

I don't wanna be known as the tiktok filter guy, but ICYMI after attacking GenX w teenage filter, tiktok just dropped a new filter to take out Millennials & GenZ. "Beauty filters" are not new, but the precision on this is beyond uncanny. This is psychological warfare & pure evil. pic.twitter.com/2G2FeMfrTC

— memo akten (@memotv) February 26, 2023