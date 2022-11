Poco conoce la población sobre cómo identificar los virus y agentes maliciosos en un celular, sobre todo porque, contrario a las computadoras, no presentan signos obvios de una posible “infección”.

Si bien, los smartphones hoy en día cuentan con buenos mecanismos de ciberseguridad por defecto, muchas personas no conocen como configurarlas, por lo que el riesgo está siempre.

Sin embargo, las medidas de protección son simples, así lo explica Hellis Leiva, especialista en ciberseguridad de la agencia Orion. El experto recomienda acciones simples, como usar contraseña o huella digital en la pantalla de bloqueo, tiempos de bloqueo cortos, actualizar constantemente los sistemas operativos y así mismo, las aplicaciones.

Además, enfatiza en “desinstalar las apps que no usemos, utilizar múltiple factor de autenticación en las aplicaciones que lo permitan, mantener respaldos de nuestros datos (en caso de que necesitemos reinstalar de fábrica) y no saltarse medidas de protección como el de instalar software de fuentes no confiables o “rootear” el teléfono“, explica.

Y es que los smartphones en general sugieren estas medidas por defecto, lo importante es hacerles caso. No así cuando un celular ha sido intervenido o dañado por un virus, puesto que los signos de que algo está pasando no son tan obvios de identificar.

¿Qué métodos usan los ciberdelincuentes para invadir un smartphone?

Según detalla Leiva, “los ciberataques en celulares tienen distintas naturalezas”. Entre ellas destacan 3 más comunes: por instalación de “malware”, por el robo de contraseñas y por clonación de tarjeta SIM.

Estas pueden ocurrir a través del pishing, una práctica donde “el atacante nos pide, por medio de correos o mensajes engañosos, que abramos archivos o enviamos información. Como claves o códigos de recuperación”, explica el experto.

“También podemos vernos afectados cuando instalamos malware pensando que estamos instalando una app legítima. Finalmente, le damos acceso al ciberdelincuente por medio de una “puerta trasera” a nuestro propio equipo”, agrega.

Y por último, mediante redes externas y el robo o la pérdida del teléfono. “Cuando nos conectamos a redes desconocidas que han sido manipuladas o cuando nos roban físicamente el teléfono y no lo tenemos con bloqueo o encriptación”, puntualiza Leiva.

Señales de que mi celular tiene virus o está bajo un ciberataque

Ante estos casos, lo principal, dice Leiva, sería dar cuenta del comportamiento del celular. “Aparecen íconos o aplicaciones sin nuestra intervención, aumenta notoriamente el consumo de uso de datos o de batería, disminuyendo el rendimiento del equipo o aparecen llamadas, mensajes de texto o mensajes en nuestras redes sociales que nosotros no hemos realizado”, enumera.

Adicionalmente, afirma que los virus también tienen que ver con los ciberatacantes y serían mucho más invasivos, ya que “capturan información de la pantalla y de lo que el usuario escribe. Para luego enviárselo al ciberdelincuente o para que este mismo se conecte directamente a nuestro teléfono”.

Para identificar un virus, es clave el rendimiento de los dispositivos. Bajo ataque de un malware, el celular estaría “gastando más batería o uso de Internet del habitual y haciendo más “lento y pesado” el uso en nuestro día a día”, detalla.

¿Qué debo hacer al momento de notar un ciberataque en mi smartphone?

Para combatir estas prácticas, es necesario cortar el problema de raíz. Una vez que las señales son claras, Leiva recomienda “eliminar aplicaciones sospechosas, restablecer el equipo a su configuración de fábrica, cambiar las contraseñas del correo o redes sociales asociadas”.

Así mismo, en casos más extremos, sugiere “avisar a nuestros contactos para evitar que caigan en estafas si es que nuestra identidad está siendo suplantada”.

Mientras que como medidas de prevención, señala importante buscar herramientas especializadas en ciberseguridad. “Entre ellas se pueden mencionar antivirus para proteger de programas maliciosos, cortafuegos para evitar conexiones sospechosas o VPNs para cifrar nuestras comunicaciones”, explica.

Por otro lado, asegura que otras medidas clave serían no instalar aplicaciones que no pertenezcan a las tiendas oficiales, dudar de app que soliciten “permisos excesivos”, evitar conectarse redes wifi públicas y no aceptar o abrir archivos “sospechosos”, de origen desconocido.