Desde que Elon Musk finalmente adquirió Twitter a fines de octubre, algunos cambios ya se hicieron notar en la red social que ha sido fuente de debate por su nuevo dueño. Y es que el multimillonario implementó una actualización que muchos pedían.

Se trata de la opción para editar tuits, bien solicitada por los usuarios desde que comenzó a implementarse en otras apps, como Instagram y Facebook. Sin embargo, no todos podrán acceder a ella.

La posibilidad de editar tuits viene de la mano con el comentado “Twitter Blue”, una versión de pago de la app que está disponible por ahora solo en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Twitter Blue “es una suscripción mensual de pago opcional que ofrece acceso exclusivo a funciones prémium que te permiten personalizar tu experiencia de Twitter”, dice la página del Centro de Ayuda de la red social.

Estas opciones prémium incluyen, además de la edición del texto, usar imágenes de perfil NFT, compartir videos en calidad 1080p, publicar videos más largos, deshacer tuits enviados y organizar en carpetas los post guardados.

Las actualizaciones que trajo Twitter Blue han causado revuelo en la red social, puesto que son medidas que los usuarios llevaban tiempo solicitando y que ahora solo estarán disponibles para quienes puedan pagar y no de manera global.

OH NO THERES A LIMIT!! This is the last one!!! 😭

¿Por qué me has abandonado, Elón?

— Hank Green (@hankgreen) November 9, 2022