Luego de estar habilitada por más de un mes, Twitter volvió a suspender la posibilidad de solicitar la verificación de cuentas a través de la insignia del tic azul que acompaña los nombres de las cuentas tras cometer un error al validar algunas cuentas falsas.

Como ha anunciado la cuenta oficial de verificación de Twitter, este proceso se encuentra pausado temporalmente desde el pasado viernes, para que la plataforma pueda llevar a cabo “mejoras en el proceso de solicitud y revisión”.

“Hicimos una pausa temporalmente en la implementación del acceso para solicitar la verificación, de modo que podamos realizar mejoras en el proceso de solicitud y revisión. Para aquellos que han estado esperando, sabemos que esto puede ser decepcionante. Queremos hacer las cosas bien y agradecemos su paciencia”, señalaron desde la cuenta oficial.

We’ve temporarily hit pause on rolling out access to apply for Verification so we can make improvements to the application and review process.

For those who have been waiting, we know this may be disappointing. We want to get things right, and appreciate your patience.

— Twitter Verified (@verified) August 13, 2021