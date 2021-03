Ya hemos visto anteriormente que cuando una red social irrumpe con una nueva función que tiene una buena recepción por parte de los usuarios, el resto decide imitarlos.

Prueba de ello es lo que ocurrió con Snapchat, plataforma que sorprendió a todos hace un tiempo con publicaciones que duraban sólo algunas horas, popularizando el concepto de “historias”.

Es así como Facebook ha estado probando en los últimos meses una función similar a la que ofrece Clubhouse, la cual permite que los miembros escuchen conversaciones que tienen lugar en diferentes “salas” en línea y hagan comentarios si lo desean.

De acuerdo al experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi, Facebook las dividirá en tres opciones: salas de audio en directo, en las que cualquiera puede participar como oyente; salas de audio privadas y salas de video privadas. Esta última es una opción que Clubhouse no tiene, debido a que está enfocada netamente en los audios.

La persona tendrá la opción de desplegar una pestaña completa aunque también podrá optar por una ventana reducida. En este último caso, se mostrará el nombre de la sala, el número de participantes con voz y la cantidad de oyentes.

Por el momento esta función se encuentra en una fase inicial de desarrollo, mientras la compañía trabaja en el soporte nativo para estas salas de audio y de video.

#Facebook is working on audio rooms 👀

ℹ️ The feature appears to be in an early state of development, the UI is just a mockup at the moment. pic.twitter.com/vCBN7MCB6r

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 14, 2021