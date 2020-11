El martes 17 de noviembre se lanzó en América Latina Disney+, la plataforma de streaming de The Walt Disney Company que ofrece contenido de Disney, Marvel, Star Wars, Pixar y National Geographic.

Se trata de una nueva opción que se suma a una gran variedad de servicios con diferentes propuestas y catálogos, ofreciendo múltiples opciones para quienes consumen contenido en streaming.

Y como una forma de servirte de guía, a continuación te dejaremos con todas las opciones disponibles en nuestro país, sus valores y sus producciones más interesantes.

Netflix

El plan más básico de Netflix tiene un valor de $5.490, el cual incluye todas las películas y series que desees aunque sólo para verlas en una pantalla a la vez.

Luego viene el estándar con $8.320 con dos pantallas en simultáneo y contenido HD; cerrando con el premium a $10.700 que permite tener cuatro pantallas al mismo tiempo y material en Ultra HD.

Netflix cuenta con algunas de las series más importantes, incluyendo Stranger Things, La Casa de Papel y Dark, además de películas como El Padrino, Volver al Futuro y Parasites, entre otras.

Starzplay

Starzplay tiene un valor de $3.200 mensuales, ofreciendo transmisión y descargas de alta definición ilimitadas. Permite usar hasta 4 dispositivos al mismo tiempo.

Ofrece la opción de un periodo de prueba gratis de siete días, tras lo cual comenzará el ciclo de facturación normal. La suscripción se paga por adelantado por los meses cubiertos.

Su catálogo incluye producciones originales de STARZ como The Spanish Princess y Power Book II: Ghost.

Asimismo está disponible el drama de época The Name of the Rose basado en la novela best-seller, y series nominadas a los Emmy de 2020 como Normal People, The Great y The Act.

Amazon Prime Video

Puedes disfrutar del contenido de Amazon Prime Video mediante un plan único de $4.164 mensuales, valor definitivo tras la implementación del IVA hace algunos meses.

Con Prime Video podrás acceder a series populares como The Boys, y a comedias como The Office y Parks and Recreation.

Este plan permite la visualización de contenido en hasta 3 dispositivos al mismo tiempo.

Disney+

La membresía de Disney+ tiene un valor de $6.500 al mes o $64.900 al año, opciones que cuentan con siete días de prueba.

Por cada membresía puedes crear hasta 7 perfiles diferentes, disfrutando de los contenidos en hasta 4 dispositivos en simultáneo.

Aquí encontrarás todos los contenidos exclusivos y originales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, y National Geographic, entre otras producciones.

HBO GO

Puedes suscribirte a HBO GO por $8.900 al mes. En tanto, el plan de 3 meses cuesta $22.900, mientras que el plan de 12 meses tiene un valor de $81.900. Todas estas opciones incluyen un periodo de prueba de siete días.

Dentro de las producciones originales HBO encontramos a Game Of Thrones, Sex & The City y The Sopranos, entre otras.

Zapping TV

Zapping TV es una aplicación para ver televisión de pago que es 100% legal que en el último tiempo ha incorporado diversos canales internacionales, especialmente del área de películas y series, como Warner, Sony, AXN, Universal, SyFy y Studio Universal.

Junto a estos, también han llegado a la plataforma numerosos canales de diversas temáticas: E!, IVC, Lifetime, Eurochannel, Golf Channel, Allegro HD, A3S (Atresseries) y Caracol Internacional.

La app de Zapping TV se puede instalar en cualquier tipo de dispositivo, requiriendo conexión a internet para funcionar. El precio del plan de Zapping TV es de $14.900 y ofrecen una prueba gratis de 7 días.