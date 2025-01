Esta semana, un escombro de basura espacial que se encontraba en la órbita de la Tierra cayó en la aldea Mukuku, del condado de Makueni, en Kenia. No se reportaron heridos, pero era de gran tamaño y las autoridades están evaluando tomar medidas.

De acuerdo con la Agencia Espacial de Kenia, el impacto ocurrió el lunes cerca de las 15:00 hora local y se trató de un enorme anillo metálico.

El organismo indicó que este objeto medía 2,5 metros y pesaba unos 500 kilos, por lo que fue una caída de bastante riesgo.

Por ahora, teorizan que sería parte de una etapa de separación de un cohete espacial, aunque se desconoce cuál y a qué compañía o agencia corresponde.

“Estos objetos usualmente están diseñados para quemarse mientras reingresan a la atmósfera de la Tierra o caer sobre áreas desocupadas, como océanos. Este es un caso aislado que la agencia va a investigar y direccionar a los mecanismos legales existentes bajo el derecho internacional”, señaló el organismo en una declaración.

La basura espacial ahora está bajo custodia de la Agencia Espacial de Kenia para investigarlo. “Nuestros expertos analizarán el objeto, utilizando los marcos existentes para identificar a su dueño”, añadieron.

A metallic object, likely space junk, crashed in Kenya's Mukuku village. The massive ring, weighing approximately 1100 lbs and about 8 feet in diameter, is believed to be from a rocket launch vehicle. The Kenya Space Agency is investigating its origin and impact pic.twitter.com/kBII36SZ7F

En un comentario de la agencia espacial en la misma declaración que postearon en X, mencionaron el riesgo que están significando estos fragmentos orbitando la Tierra.

“La basura espacial es un problema cada vez mayor y, aunque puede tratarse de un caso aislado, la amenaza es real. Algunos desechos espaciales son tan grandes como automóviles o incluso autobuses y, si cayeran, podrían suponer un riesgo importante para la propiedad y la vida humana”, sentenciaron.

Following the discovery of a metallic fragment of a space object in Mukuku Village, Makueni County, the Kenya Space Agency has issued the following statement. Read more for details on the incident, preliminary findings, and next steps. pic.twitter.com/n8gsvoKku4

— Kenya Space Agency (@SpaceAgencyKE) January 1, 2025