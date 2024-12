El multimillonario astronauta comercial, Jared Isaacman, fue designado este miércoles por el presidente electo, Donald Trump, para dirigir la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés).

Trump dijo en un mensaje en su cuenta de Truth Social que Isaacman “impulsará” la misión de descubrimientos de la NASA “allanando el camino para logros innovadores en ciencia, tecnología y exploración espacial”.

Isaacman, de 41 años, es el fundador y director ejecutivo de la empresa de procesamiento de pagos Shift4 Payments y se asoció con Elon Musk y su empresa SpaceX para probar los nuevos trajes espaciales de la compañía.

El multimillonario hizo historia en septiembre pasado al completar la primera caminata espacial privada junto a la especialista Sarah Gillis en la misión Polaris Dawn.

Este vuelo en una cápsula Dragon de SpaceX, marcó también el hito de superar los 1.400 kilómetros de distancia de la Tierra, el viaje tripulado más lejano desde las misiones Apolo hace más de 50 años.

Trump también elogió el paso y la labor de Isaacman frente a la compañía Draken International, una empresa aeroespacial de defensa que ha colaborado con el Departamento de Defensa de los EE.UU.

Con el nombramiento de Isaacman, que tiene que ser confirmado por el Senado de EE.UU., el presidente electo coloca a su lado una ficha cercana a Musk, que junto al millonario Vivek Ramaswamy, serán responsables del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

La NASA tiene un presupuesto anual de 25.000 millones de dólares y se ha puesto como objetivo el regreso a la Luna en el marco de su programa Artemis, con el apoyo de SpaceX.

Tras el nombramiento, Isaacman posteó agradecimientos en redes sociales. “Me siento honrado de recibir la nominación del presidente Trump para ser el próximo administrador de la NASA. Habiendo tenido la suerte de ver nuestro maravilloso planeta desde el espacio, me apasiona que Estados Unidos lidere la aventura más increíble en la historia de la humanidad”, escribió en su perfil de X.

“En mi última misión al espacio, mi tripulación y yo viajamos más lejos de la Tierra que nadie en más de medio siglo. Puedo decir con seguridad que esta segunda era espacial apenas ha comenzado“, añadió.

El astronauta comercial, también repasó los beneficios de la carrera espacial y como esto podría impactar en la economía mundial.

“Inevitablemente, habrá una economía espacial próspera, que creará oportunidades para que innumerables personas vivan y trabajen en el espacio. En la NASA, perseguiremos apasionadamente estas posibilidades y marcaremos el comienzo de una era en la que la humanidad se convierta en una verdadera civilización espacial”, planteó.

“Con el apoyo del presidente Trump, puedo prometerles esto: nunca más perderemos nuestra capacidad de viajar a las estrellas y nunca nos conformaremos con un segundo lugar”, concluyó.

