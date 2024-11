El martes, la compañía SpaceX, de Elon Musk, completó el sexto vuelo de prueba de su colosal nave espacial Starship, con la que planean enviar humanos a Marte en los próximos años.

El cohete hizo un vuelo orbital y luego amerizó de manera controlada y con éxito en el océano Índico, según informó SpaceX tras completar el lanzamiento.

Sin embargo, en esta ocasión, la Starship llevaba consigo un importante elemento, se trata de un plátano artificial. Pero, ¿por qué lo enviaron?

Resulta que durante este vuelo se realizó también la prueba del primer indicador de gravedad cero dentro de la nave. Esta implica poner algún objeto en la nave que indique cuando esta alcance el punto de menor gravedad al elevarse.

Los indicadores de gravedad, de hecho, son una práctica común en los viajes al espacio, los astronautas acostumbran a poner peluches o algún juguete en las naves para esta prueba.

The first physical Starship payload is a banana 🤣🤣 pic.twitter.com/xvjV4JSxhg

“Los plátanos se han utilizado para comparaciones visuales rápidas durante bastante tiempo, y nuestros compañeros de equipo pensaron que era el momento de traer la venerada fruta amarilla a Starship”, explicó Kate Tice, gerente de ingeniería de calidad en SpaceX, recoge el medio Space.com.

El plátano llamó la atención en redes sociales, pero su objetivo también es evaluar los parámetros de gravedad al interior de Starship, para cuando finalmente se envíe carga útil de satélites al espacio en sus viajes futuros.

“Aunque esta carga útil permaneció dentro del vehículo en todo momento y no se desplegará hoy, nos dio la oportunidad de hacer una prueba de los procesos de aprobación de carga útil con la FAA (Administración Federal de Aviación), y eso es algo que esperamos hacer el próximo año si comenzamos a volar nuestros primeros satélites Starlink en Starship”, concluyó Tice.

With data and flight learnings as our primary payload, Starship’s sixth flight test once again delivered → https://t.co/oIFc3u9laE pic.twitter.com/O6ZKThQRr6

— SpaceX (@SpaceX) November 20, 2024