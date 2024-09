Los astronautas de SpaceX, que viajaron al espacio en la misión Polaris Dawn, llevaron consigo un perro de peluche inspirado en la mascota de Elon Musk y que tiene una importante misión.

Cabe señalar que, Polaris Dawn es una de las misiones espaciales privadas más importantes de los últimos tiempos, ya que concretará la primera caminata espacial de la historia financiada por privados y también llevará a su tripulación a una altura récord de 700 kilómetros por sobre la superficie de la Tierra.

Sin embargo, las misiones espaciales, por muy extraordinarias que sean, tienen ciertos parámetros básicos, como por ejemplo un indicador de gravedad cero. En esta ocasión se encargó de eso Liv (Li√) Perroto, una niña que sobrevivió a un tipo de cáncer pediátrico.

Liv, que sueña con ser “la primera niña en el espacio”, fue invitada como apoyo terrestre a la misión Polaris Dawn y se encargó de diseñar el elemento con el que los astronautas identificarían la ausencia de gravedad al interior de la nave al momento de llegar a la órbita de la Tierra.

Se trata de un peluche para el que se inspiró en la mascota de Elon Musk, un perro de raza japonesa shiba inu. Sin embargo, Liv llamó a su creación “Asteroid”.

“Mi idea principal para Asteroid se basó en el perro de Elon, Floki. Siempre me han gustado los shibas. Siempre han sido muy tiernos. Y luego, cuando escuché que Elon había conseguido a Floki, pensé: ‘Ya está"”, contó la menor en un video que compartieron en las redes sociales de Plaris Dawn.

“Un indicador de gravedad cero es un pequeño juguete de peluche que flota en el aire. Lo esconden en una esquina y luego, una vez que llegas a gravedad cero, flota y se revela”, explicó.

En la transmisión del despegue de Polaris Dawn, se puede ver al perro de peluche junto a la tripulación, sujeto con un cinturón. La caminata espacial se llevará a cabo el jueves 12 de septiembre.

We're excited to introduce Asteroid, our favorite Shiba, now floating with our crew in zero gravity. Here's the story behind her mission role and the how Liv Perrotto helped bring her to life for the crew. pic.twitter.com/Qy0p0n76ut

— Polaris (@PolarisProgram) September 10, 2024