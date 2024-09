El domingo, los astronautas de la misión Polaris Dawn, de SpaceX, regresaron a la Tierra después de realizar la primera caminata espacial privada de la historia y volar hasta los cinturones de Van Allen, una zona de alta radiación en la órbita de la Tierra.

El equipo tenía como objetivo probar los nuevos trajes espaciales diseñados por SpaceX y también llevar a cabo algunos experimentos en el espacio.

La misión también rompió un récord al ser la que llevó a humanos a mayor altura de la superficie terrestre, después del Programa Apolo, que llevó astronautas a la Luna.

La tripulación hizo su reingreso a la Tierra durante la madrugada del domingo y amerizó de manera segura en el Golfo de México, frente a las costas de Florida. La cápsula Dragon atravesó la atmósfera con éxito y cayó al mar con ayuda de paracaídas.

Una vez en la superficie marina, los astronautas fueron rescatados por un equipo marítimo de SpaceX. “Polaris Dawn, hemos completado la misión. Gracias a todos por la gran ayuda que nos han brindado para que esta misión se lleve a cabo”, dijo Jared Isaacman, empresario que comandó la misión.

