El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció este jueves que José Zagal Moya fue elegido Premio Nacional de Ciencias Naturales 2024, el químico ha dedicado su vida a estudiar las energías renovables, especialmente el hidrógeno verde (H2V).

Zagal, dijo estar “muy emocionado y agradecido del jurado, en primer lugar, y también de la universidad que me ha acogido durante tantos años, a la Universidad de Santiago, también de la Universidad de Chile, donde me formé, y de todos mis colaboradores de tantos años, sin los cuales no podría haber logrado lo que se logra hoy”.

El ministro, por su parte, explicó que “hemos decidido destacar la trayectoria de un tremendo profesional, académico e investigador, que ha dedicado su vida hace décadas al desarrollo de energías renovables, particularmente al hidrógeno verde, y que lo ha hecho además a través de una institución pública muy importante para nosotros, que es la Universidad de Santiago de Chile”.

¿Quién es José Zagal Moya?

José Zagal nació en Talca el 19 de diciembre de 1949. Es químico y licenciado en Química de la Universidad de Chile, doctor por la Case Western Reserve University, Cleveland (Ohio, EE.UU.) y profesor de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile.

Realizó sus estudios secundarios en el Liceo de Hombres de Talca. Desde el año 1974 se desempeña como académico en el Departamento de Química de la Universidad de Santiago (entonces Universidad Técnica del Estado), del que fue su director entre 1981 y 1985.

Fue director del Programa de Doctorado en Química de la Facultad de Química y Biología de la misma Universidad (1992-2004), donde jugó un papel clave la creación del primer doctorado de la universidad en 1983. Asimismo, fue uno de los fundadores del Centro de Economía del Hidrógeno Verde de su institución.

Ha recibido financiamiento para sus investigaciones de Fondecyt, de la Fundación Andes, del Programa Bicentenario, de la Iniciativa Milenio y de la Armada de Chile, institución esta última con la que desarrolló tres patentes sobre el mejoramiento de electrodos para baterías y pilas a combustible. También ha obtenido financiamiento internacional de CNRS, ECOS de Francia y Alfa de Europa.

José Heráclito Zagal Moya recibe el Premio Nacional Ciencias Naturales 2024. pic.twitter.com/6x7ElHuUA9 — Ministerio de Educación (@Mineduc) August 29, 2024

Entre 2008 y 2010 fue presidente de la Fundación Dr. Alberto Zanlungo, creada en 1986 y compuesta mayoritariamente por académicos, egresados y exbecarios de la Facultad de Química y Biología de la universidad, la que entrega becas de ayuda económica a alumnos de escasos recursos que destacan en sus estudios.

Recordemos que el Premio Nacional es el máximo reconocimiento que otorga el Estado a las y los chilenos que se distinguen por su excelencia, creatividad, aporte trascendente a la cultura nacional y al desarrollo de sus respectivos campos y áreas del saber. El galardón está regulado por la Ley 19.169 de 1992 del Ministerio de Educación.