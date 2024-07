Un científico presentó un nuevo concepto tecnológico para rehabilitar a los delincuentes y reinsertarlos en la sociedad, se trataría de un sistema en el que propone implantar recuerdos falsos en los delincuentes, con Inteligencia Artificial (IA), para “curarlos” del crimen.

Quien propuso esta idea fue Hashem Al-Ghaili, biólogo molecular y divulgador científico, quien presentó recientemente un video explicando en detalle el sistema de terapia y cómo funcionaría, lo llamó “Cognify”.

“Cognify podría algún día crear e implantar recuerdos artificiales directamente en el cerebro del prisionero”, explica Al-Ghaili en su video. “Estos recuerdos complejos, vívidos y realistas se crean en tiempo real utilizando contenido generado por IA“, agrega.

Su idea es introducir recuerdos a través de las redes neuronales del cerebro de los reclusos, para que experimenten su propio crimen, pero desde la perspectiva de la víctima. Además, esto se haría de manera rápida, dependiendo de la sentencia.

“En lugar de pasar años en una celda de prisión, los prisioneros podrán terminar su sentencia en tan solo unos pocos minutos“, señala.

Los reclusos experimentarían los recuerdos como si fueran reales, puesto que el dispositivo también incluye audífonos y una pantalla sobrepuesta en los ojos, similar a un casco de realidad aumentada.

“El concepto de Cognify ofrece un nuevo acercamiento a la rehabilitación criminal, transformando como la sociedad lidia con delincuentes y enfocándose en la rehabilitación más que en el castigo”, propone.

Al-Ghaili, señala que los criminales serían tratados como pacientes y que, después de esta terapia, las familias serían notificadas con un reporte completo de los recuerdos implantados. Además, plantea que un dispositivo como este reduciría los costos del sistema carcelario actual.

Introducing Cognify, the prison of the future. This facility is designed to treat criminals like patients. Watch full video here: https://t.co/pO9yFhpDVG#Science #Technology #Research #NeuroScience #Psychology pic.twitter.com/71o62KBFnx

— Hashem Al-Ghaili (@HashemGhaili) June 24, 2024