¿Existen las máquinas del tiempo? No, pero hay un físico que hoy en día está intentando construir una, dedicando gran parte de su vida a estudiar la posibilidad de viajar por el tiempo, se trata de Ronald Mallet.

Mallet, de 78 años, cree que hay una forma de viajar en el tiempo basada en dos elementos claves: la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein y un láser de luz con enormes cantidades de energía.

“Yo creo que puedo hacer que el viaje en el tiempo sea una realidad”, mencionó en una entrevista con The Root.

“El problema con la noción de los viajes en el tiempo es que la gente obtiene mucho de esa noción a través de las películas, pero en realidad hay bases científicas”, planteó.

“Ron”, como lo llaman algunos, no es un charlatán, como lo han sido personajes que dicen haber viajado en el tiempo o haber descubierto la forma.

De hecho, es una de las primeras personas afroamericanas de la Universidad Estatal de Pensilvania en obtener un doctorado en física basado en la Teoría de la Relatividad y actualmente es profesor de física en la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos.

Pero ¿a qué se remonta su pasión por la física y por qué está tan seguro de que algún día sus ideas desencadenaran en los primeros viajes a través del tiempo?

Todo se remonta a su padre, que falleció cuando Mallet tenía apenas 10 años. “Mi inspiración viene de dos fuentes, mi padre y Albert Einstein“, dice.

“Yo idolatro a mi padre, él murió de un ataque masivo al corazón cuando tenía 33 años. Decir que yo estaba devastado en subestimarlo. Pasé de ser un niño feliz a ser uno muy muy depresivo“, comentó.

Pero Ron tenía una pasión por la lectura y cuando tenía 11 se topó con un libro que cambiaría su vida, se trata de The Time Machine, un clásico escrito por H. G. Wells.

“Pensé, si puedo viajar al pasado, puedo verlo de nuevo y tal vez prevenir lo que iba a pasar“, planteó en ese momento. Sólo hizo falta eso, y querer entender a Einstein, explica.

As part of Black History Month, I was recently interviewed for a video by the highly respected and influential online magazine “The Root.” https://t.co/ySQCbtXw7n

— Ronald L. Mallett (@RLMallett) February 27, 2020